Организатор наркопритона в Екатеринбурге приговорен к двум годам колонии

Установлено, что с апреля по июнь 2018 года житель Екатеринбурга предоставлял свою квартиру на улице Дунайская знакомым для употребления наркотических средств.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков и кражу. Суд признал екатеринбуржца виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 232 УК РФ, и приговорил его к двум годам исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.