Организатор наркопритона в Екатеринбурге приговорен к двум годам колонии
Сегодня, 16:46ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Житель Екатеринбурга приговорен к двум годам колонии за организацию наркопритона.
Сюжеты: Екатеринбург
Установлено, что с апреля по июнь 2018 года житель Екатеринбурга предоставлял свою квартиру на улице Дунайская знакомым для употребления наркотических средств.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за незаконный оборот наркотиков и кражу. Суд признал екатеринбуржца виновным в преступлении, предусмотренном частью 1 статьи 232 УК РФ, и приговорил его к двум годам исправительной колонии строгого режима, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей