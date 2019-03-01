Попавший в тюрьму за перуанский напиток тагильчанин Максим Герт вышел на свободу

2 марта 2017 года 34-летний художник Максим Герт был задержан в аэропорту Домодедово за то, что привез запрещенный в России напиток из туристической поездки по Перу. По словам молодого человека, айяуаску ему рекомендовали местные шаманы для лечения спины, а о незаконности своих действий он не подозревал. Тем не менее, в августе 2018 года Герту вынесли приговор за контрабанду наркотических веществ – тагильчанин получил 11,5 лет колонии. История вызвала широкий общественный резонанс, освещалась в федеральных СМИ, а друзья и знакомые собрали в его поддержку более тысячи подписей. 4 октября 2018 года в суде апелляционной инстанции приговор тагильчанину был изменён. Вместо 11,5 лет тюрьмы Максим Герт получил два года лишения свободы.