Попавший в тюрьму за перуанский напиток тагильчанин Максим Герт вышел на свободу
Тагильчанин Максим Герт вышел на свободу после двух лет, проведённых в колонии из-за национального напитка перуанцев айяуаски.
Сегодня, 1 марта, родители встретили молодого человека у ИК-2 в Екатеринбурге. Затем семья поедет в Нижний Тагил, сообщили TagilCity.ru родственники Максима Герта.
2 марта 2017 года 34-летний художник Максим Герт был задержан в аэропорту Домодедово за то, что привез запрещенный в России напиток из туристической поездки по Перу. По словам молодого человека, айяуаску ему рекомендовали местные шаманы для лечения спины, а о незаконности своих действий он не подозревал. Тем не менее, в августе 2018 года Герту вынесли приговор за контрабанду наркотических веществ – тагильчанин получил 11,5 лет колонии. История вызвала широкий общественный резонанс, освещалась в федеральных СМИ, а друзья и знакомые собрали в его поддержку более тысячи подписей. 4 октября 2018 года в суде апелляционной инстанции приговор тагильчанину был изменён. Вместо 11,5 лет тюрьмы Максим Герт получил два года лишения свободы.