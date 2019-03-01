Рождаемость в Свердловской области упала на 6% за 2018 год

За 2018 год в Свердловской области родилось 50 746 граждан и умерло 58 323 человек. Данные показывают продолжавшееся с 2015 года снижение рождаемости в регионе, которое происходит на фоне аналогичного процесса, происходящего по всей России.

Начиная с 2015 года, мы видим устойчивую тенденцию по снижению рождаемости. Это связано с особенностями демографической ситуации в России в 90-е годы,прокомментировала ситуацию заместитель начальника управления ЗАГС по Свердловской области Наталья Храмова.

Также за последние пять лет на 10% выросло число детей, которые рождаются в семьях, где уже есть ребёнок, при этом зачастую не один. В 2013 году этот показатель составлял 55%, в конце 2018 – приблизился к отметке в 65%. Специалисты связывают повышение с мерами государственной поддержки, в частности, материнским капиталом, сообщает Regnum.