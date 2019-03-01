Подпишись на нас в Яндекс.Новости
Ок
Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Рождаемость в Свердловской области упала на 6% за 2018 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
59694dfc4868fd20a275d878c69cc4a1

Рождаемость в Свердловской области упала на 6% за 2018 год

Сегодня, 07:30ОбществоФото: pixabay.com
Читайте
также
Спасение ребенка и противогазы: чем известным тагильчанам запомнилась служба в армии?
ГИБДД, больницы и образование: кому тагильчане давали взятки в 2018 году?
Общий спад: сколько больных гепатитами В и С в Нижнем Тагиле и Свердловской области?