Школа Каменска-Уральского будет проверена после сообщения о выдаче компота с червями

К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора, которые выяснят соответствуют ли условия хранения продуктов питания установленным требованиям. Также проверяющие изучат документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. МАОУ СОШ №2 будет проверено на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания несовершеннолетних.