Школа Каменска-Уральского будет проверена после сообщения о выдаче компота с червями
Сегодня, 13:23ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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28 февраля в социальных сетях и в СМИ появилась информация о том, что детям школы №2 в Каменске-Уральском выдали на обед компот с червями. Прокуратура организовала проверку.
К проверке привлечены специалисты Роспотребнадзора, которые выяснят соответствуют ли условия хранения продуктов питания установленным требованиям. Также проверяющие изучат документы, подтверждающие качество и безопасность продуктов. МАОУ СОШ №2 будет проверено на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания несовершеннолетних.
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По результатам проверки специалисты дадут правовую оценку деятельности школы и организации, оказывающей услуги питания. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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