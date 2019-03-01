«Страшный сон». Тагильчанин Макс Герт - о первых эмоциях и планах после освобождения

Тагильчанин Максим Герт признался TagilCity.ru, что сейчас он вспоминает об этой истории, как о страшном сне.

Именно сегодня очень долго сохранялось ощущение, что мне просто не верится. А так морально я давно готовился, и сейчас просто облегчение, что это был страшный сон, будто бы не было ничего,сказал Максим.

Тагильчанин уверен, что каждый мог сделать из его истории свои выводы.

Из этой истории определённые выводы, конечно, сделаны. Дело даже не в нарушении закона, я ведь не собирался его нарушать. На эту тему на самом деле не хочется говорить ничего.

Два года молодому человеку пришлось провести в местах лишения свободы.

Про колонию ничего хорошего не могу сказать, но и ничего плохого не хочется говорить. О каких-то лишениях, о том, что в лагере происходит - это не те вещи, о которых хочется говорить. Все знают, что там лучше не оказываться.

Сейчас Максим займётся реализацией планов, которые два года назад прервала история с айяуаской.

Это те творческие и жизненные планы, которые были до этой истории. Их не хочется пока озвучивать, всё-таки есть какой-то суеверный страх, чтобы это не спугнуть,отметил Максим.

Молодой человек и его родители благодарны всем людям, оставшимся неравнодушными к его истории. В 2018 году за короткое время было собрано почти две тысячи подписей в петиции за освобождение тагильчанина.

Главное чувство сейчас - чувство облегчения. Я и мои родители были тронуты участием даже незнакомых людей, которые просто остались неравнодушными к этой ситуации. Это ключевую роль, наверное, сыграло, весь общественный резонанс, потому что до этого дело имело совсем неадекватный характер.