«Страшный сон». Тагильчанин Макс Герт - о первых эмоциях и планах после освобождения
1 марта тагильчанин Максим Герт, осуждённый за перуанский напиток, вышел на свободу. Какие планы у тагильчанина, какой урок он вынес и с какими эмоциями он пребывает после освобождения?
Тагильчанин Максим Герт признался TagilCity.ru, что сейчас он вспоминает об этой истории, как о страшном сне.
Именно сегодня очень долго сохранялось ощущение, что мне просто не верится. А так морально я давно готовился, и сейчас просто облегчение, что это был страшный сон, будто бы не было ничего,сказал Максим.
Тагильчанин уверен, что каждый мог сделать из его истории свои выводы.
Из этой истории определённые выводы, конечно, сделаны. Дело даже не в нарушении закона, я ведь не собирался его нарушать. На эту тему на самом деле не хочется говорить ничего.
Два года молодому человеку пришлось провести в местах лишения свободы.
Про колонию ничего хорошего не могу сказать, но и ничего плохого не хочется говорить. О каких-то лишениях, о том, что в лагере происходит - это не те вещи, о которых хочется говорить. Все знают, что там лучше не оказываться.
Сейчас Максим займётся реализацией планов, которые два года назад прервала история с айяуаской.
Это те творческие и жизненные планы, которые были до этой истории. Их не хочется пока озвучивать, всё-таки есть какой-то суеверный страх, чтобы это не спугнуть,отметил Максим.
Молодой человек и его родители благодарны всем людям, оставшимся неравнодушными к его истории. В 2018 году за короткое время было собрано почти две тысячи подписей в петиции за освобождение тагильчанина.
Главное чувство сейчас - чувство облегчения. Я и мои родители были тронуты участием даже незнакомых людей, которые просто остались неравнодушными к этой ситуации. Это ключевую роль, наверное, сыграло, весь общественный резонанс, потому что до этого дело имело совсем неадекватный характер.
2 марта 2017 года 34-летний художник Максим Герт был задержан в аэропорту Домодедово за то, что привез запрещенный в России напиток из туристической поездки по Перу. По словам молодого человека, айяуаску ему рекомендовали местные шаманы для лечения спины, а о незаконности своих действий он не подозревал. Тем не менее, в августе 2018 года Герту вынесли приговор за контрабанду наркотических веществ – тагильчанин получил 11,5 лет колонии. История вызвала широкий общественный резонанс, освещалась в федеральных СМИ, а друзья и знакомые собрали в его поддержку более тысячи подписей. 4 октября 2018 года в суде апелляционной инстанции приговор тагильчанину был изменён. Вместо 11,5 лет тюрьмы Максим Герт получил два года лишения свободы.