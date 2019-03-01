Житель Екатеринбурга заплатил 366 тысяч долга по штрафам после ареста Toyota Camry
Сегодня, 15:47ОбществоФото: flickr.com
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Житель Екатеринбурга погасил задолженность по 88 исполнительным производствам, чтобы вернуть автомобиль, который был арестован в счет долга.
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Житель Екатеринбурга получил штрафы от ГИБДД на сумму в 64 тысячи рублей и административные штрафы за самовольное занятие земельного участка на 150 тысяч рублей. Кроме того, мужчина имел задолженность по налогам, сборам и административным штрафам за неприменение контрольно-кассовой техники на сумму в 80 тысяч рублей.
Судебные приставы ограничили должника в праве на выезд за пределы РФ и внесли запрет на регистрацию имущества, так как мер по оплате штрафов мужчина не предпринимал. Кроме того, сотрудники ФССП арестовали автомобиль марки Toyota Camry.
После конфискации транспортного средства, екатеринбуржец погасил задолженность в полном размере, сообщается на официальном сайте УФССП по Свердловской области.
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