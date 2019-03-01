Житель Екатеринбурга заплатил 366 тысяч долга по штрафам после ареста Toyota Camry

Житель Екатеринбурга получил штрафы от ГИБДД на сумму в 64 тысячи рублей и административные штрафы за самовольное занятие земельного участка на 150 тысяч рублей. Кроме того, мужчина имел задолженность по налогам, сборам и административным штрафам за неприменение контрольно-кассовой техники на сумму в 80 тысяч рублей.