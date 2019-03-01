Жители Свердловской области заключили на 2 576 меньше браков в 2018 году
Сегодня, 17:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2018 году свердловчане заключили 30 366 браков, что на 2 576 браков меньше, чем в 2017 году.
Количество разводов в 2018 году также сократилось по сравнению с 2017 годом. В 2018 году развелись 20 000 пар.
Чаще всего семьи создают уральцы в возрасте от 25 до 34 лет. Наиболее благоприятными месяцами для празднования свадьбы, по мнению свердловчан, являются июнь, июль и август. Реже женятся в мае и январе.
Больше всего зарегистрировано браков в Екатеринбурге – 35% от всех случаев в регионе, информирует «Областная газета».
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