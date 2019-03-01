Жители Свердловской области заключили на 2 576 меньше браков в 2018 году

Количество разводов в 2018 году также сократилось по сравнению с 2017 годом. В 2018 году развелись 20 000 пар.

Чаще всего семьи создают уральцы в возрасте от 25 до 34 лет. Наиболее благоприятными месяцами для празднования свадьбы, по мнению свердловчан, являются июнь, июль и август. Реже женятся в мае и январе.