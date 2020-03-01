«Обидно, что у города такая репутация». Как вспоминает Тагил покинувшая его молодёжь
TagilCity.ru публикует третью часть опроса молодых уроженцев Нижнего Тагила, однако на этот раз уже бывших. Покинувшая город молодёжь рассказывает, что они ищут в других уголках нашей страны и почему они не остались в родном городе.
Павел Видинеев — 22 года, работник производства кожаных изделий, переехал в Екатеринбург
Я переехал из Нижнего Тагила в Екатеринбург в 2019 году. Причин было достаточно. Основные: однообразные предложения на рынке труда и слаборазвитая инфраструктура города. Екатеринбург дал мне то, чего я хотел. Я устроился на небольшое швейное производство кожаных изделий. От работы просто кайфую. Задумываю в обозримом будущем организовать свою скромную кожевенную мастерскую.
До переезда я учился в Нижнетагильском технологическом институте по специальности строительство, но на четвёртом курсе меня отчислили. Конечно, я этим не горжусь, но уверен, что сделал все правильно — для себя. Обожаю время, когда учился в НТИ. Планировал работать по специальности, но обучение наводило на меня тоску и держало в постоянном ощущении, что кому-то я что-то должен. Отчёт о работе важнее проделанной работы.
В общем, конечно, я рад, что переехал, ведь это было обдуманно и целенаправленно. В то же время, Нижний Тагил — это моя родина. Я люблю этот город и горжусь его историей. Обидно только, что у Тагила репутация быдло-городка. А нравится мне в нём, что он достаточно спокойно и умеренно живёт, нет повсеместной суеты и безразличия, каждый закуток кажется знакомым и родным, а люди — большинство друг друга знают, даже если и не лично, то косвенно. Выйдя из дома, наверняка встретишь на улице знакомых. Все это как-то успокаивает, умиротворяет.
Думаю, что переехал временно. Но Нижний Тагил, определенно, где-то внизу моего списка городов, в которых хочется побывать или пожить. Моя мама говорит, что во мне бушует юношеский максимализм. А я и не спорю. Так и мои мечты: пережить весь спектр эмоций, посетить огромное множество городов и стран, познакомиться с бесчисленным количеством людей, добиться уважения окружающих посредством своей деятельности.
А чего я хочу от жизни? Да, наверно, всё. Всё, что мне даёт эта жизнь. Главное не упускать возможности. Или ничего не хочу. Ведь у меня и так есть все то, что делает меня счастливее.
Тимур Сабирзянов — 23 года, музыкант-саксофонист, переехал в Казань
В Нижнем Тагиле я жил с рождения и до переезда в 19 лет. Переехал потому, что хотелось жить в более большом, перспективном и радужном городе. Выбрал я Казань. Там же и поступил в вуз на факультет музыкального искусства. Работаю по профессии — артистом оркестра, а также преподаю в музыкальной школе. Всегда хотел заниматься этим делом, мне оно приносит огромное удовольствие. И да, я всегда хотел работать по специальности и именно потому пошел учиться. В свободное время я изучаю английский, гуляю, хожу в спортзал. Темп жизни здесь совершенно другой. В нём я чувствую себя в своей тарелке. Очень нравится местная архитектура, люди, парки: всё, вплоть до мелочей. Переехал я не временно — думаю, что навсегда. Если и перееду, то в более крупный город или даже за границу. Моя мечта, она же и цель — внести вклад в развитие музыкального творчества и оставить положительный след в музыкальном искусстве.
Мария Андреева — 22 года, консультант в beauty-индустрии, переехала в Санкт-Петербург
Переехала я, потому что устала совершенно от всего и мне необходима была смена обстановки. Сначала это был Брянск, который внешне, кроме цветущих каштанов, от Тагила ничем не отличается. Затем я переехала в Екатеринбург, и тогда поняла, что в Тагил точно не вернусь. После двух лет в Екатеринбурге я переехала в Питер.
Вообще, по образованию я технолог машиностроения, училась в Нижнетагильском машиностроительном техникуме. Ещё на втором курсе обучения я знала, что по специальности я работать не буду.
Сейчас в своё свободное время я изучаю психологию, работу сознания и подсознания, связь тела и психики, взаимоотношения между людьми. Увлечение это пока только теоретическое, думаю, что получу образование в этих направлениях. Так же Питер вдохновляет на творчество, есть замыслы и в этом направлении.
Я абсолютна довольна тем, что уехала из Тагила, так как познав другие масштабы, уже не хочется возвращаться к прежнему — на меньшее не согласен. И всё-таки Тагил — мой родной город, там живёт вся моя семья. И я люблю его, как минимум, за это. А ещё там классные леса — до них рукой подать. Но не нравится мне угрюмость и молчаливость этого города. Приезжаешь в гости к родным, идёшь по улице. Видишь такую картину — за последние годы пейзажи не поменялись, а людей, кажется, стало куда меньше. Надеюсь это потому, что каждый нашёл себя в каком-нибудь классном городе.
Своей мечтой я бы поделилась с вами, но пусть она служит топливом в закромах моего сердца, не приоткрывая завесу.
Тагил навсегда окутал воспоминаниями. Об учителях, друзьях, первой любви, первых трудностях взросления, и чувстве, когда тебе всё по силам.
Илья Федин — 20 лет, студент-политолог, переехал в Москву
Как бы это не шокировало директора моей школы — № 61 -, но именно высшее образование стало причиной моего переезда в Москву. И вот уже 3 года я учусь на политолога. Не буду углубляться в специфику образования, но могу лишь сказать, что я ни разу не пожалел о своём выборе.
В данный момент я не работаю, но обычно устраиваюсь на лето в разные места, чтобы набраться опыта и пополнить штампами свою трудовую книжку. Основной мой доход составляет перепродажа вещей, так называемый «рессел». Скорее образование для меня это запасной аэродром, потому что сейчас я хочу связать свою жизнь с творчеством. В свободное время я посещаю выставки и музеи, хожу на тусовки, грубо говоря, стараюсь брать от жизни максимум.
Конечно, если смотреть правде в глаза, я рад, что покинул свой родной город. Передо мной открылось много возможностей куда и на что потратить своё личное время. В любой момент я могу выйти из дома и найти чем себя занять, в то время как в Тагиле, выйди ты из дома часов в семь вечера зимой, увидишь лишь опустошенный Ленинградский проспект, на котором можно встретить три заблудшие души. Искренне надеюсь, что останусь в Москве надолго. Все же есть вероятность переехать куда-либо, но этим местом точно будет не Тагил.
В данный момент я хочу лишь обрести душевой покой, понять, как и куда двигаться дальше. В Москве большая конкуренция и каждый борется за своё место. Это как может и развить способности человека, так и сломить его. Люди в этой суматохе не видят мелочей, не видят главного. А ведь та самая незначительная деталь может находиться у тебя прямо перед носом.
Надежда Рыбина — 31 год, театральный педагог, режиссёр, переехала в Тюмень
Уехала по многим причинам. Во-первых, с моей профессии в Тагиле сложно развиваться. Город очень консервативен, иногда складывалось ощущение, что люди, работающие в профессии, не очень хотят знать и замечать, что театр развивается, есть много разных новых жанров и форм, а мы застряли где-то в 90-х и сделали из театра фаст-фуд и развлекуху. Ничего нового никому, кроме тебя и узкого круга твоих знакомых, неинтересно. Масленица, Новый год, попой потрясти — вот это да. Это вообще проблема общероссийская, но в Тагиле это очень резко ощущалось. Выхода было два: смириться и принять позицию большинства или уехать. Я выбрала второе. К тому же, сам город — очень грязный и неопрятный.
В Нижнем Тагиле я получила первое высшее театральное образование, но не сидела на месте и ездила по фестивалям, лабораториям, курсам. Так и поступила на ещё одно театральное высшее в Тюмень, а позже и переехала.
Тюмень мне нравится больше, чем Тагил. Здесь очень много парков, развита инфраструктура. Город сделан для людей. Нет транспортной проблемы, как в Тагиле, когда ты не можешь уехать. А тут я могу обойти полгорода пешком и мне не будет страшно, что в промзоне на меня нападут собаки или маргинальные личности. Тут я полюбила гулять и ходить пешком. Вечером на улицу выходить не страшно, хотя в первое время коренные тюменцы не понимали, почему я так реагирую на людей и боюсь ходить по вечерам. Потихонечку начинаю отходить, хотя тагильские корни до сих пор дают о себе знать. Бывает пошугиваюсь от людей. Но в целом Тюмень — безопасный, чистый, ухоженный город. Какие-то основные проблемы всей России здесь конечно есть, но при этом есть огромное количество плюсов: много молодёжи и идейных людей. Люди днём работают, а вечером стараются как-то реализоваться ещё. В Тагиле я таких почти не встречала. Там было не в тренде быть многозадачным.
Тюмень я выбрала поскольку у меня нет амбиций на то, что меня ждёт Москва или Санкт-Петербург. Тюмень постоянно развивается, есть перспективы, новые тенденции в творчестве, очень сильное театральное движение находится в Тюмени. Искала своих людей, с которыми мне будет интересно работать и развиваться. Здесь я их нашла. А Тагил в этом плане меня убивал — если и появлялись единомышленники, они уезжали учиться в другие города.
Я рада, что уехала. Стало больше возможностей реализоваться. Твои творческие, организационные поиски не воспринимают как что-то ненормальное. В Тагиле коллеги за 45 держали за дуру.
Мечтаю застать момент, когда образование, культура и искусство будут на должном уровне: в приоритете у населения.