«Обидно, что у города такая репутация». Как вспоминает Тагил покинувшая его молодёжь

Павел Видинеев — 22 года, работник производства кожаных изделий, переехал в Екатеринбург

Павел Видинеев

Я переехал из Нижнего Тагила в Екатеринбург в 2019 году. Причин было достаточно. Основные: однообразные предложения на рынке труда и слаборазвитая инфраструктура города. Екатеринбург дал мне то, чего я хотел. Я устроился на небольшое швейное производство кожаных изделий. От работы просто кайфую. Задумываю в обозримом будущем организовать свою скромную кожевенную мастерскую.

До переезда я учился в Нижнетагильском технологическом институте по специальности строительство, но на четвёртом курсе меня отчислили. Конечно, я этим не горжусь, но уверен, что сделал все правильно — для себя. Обожаю время, когда учился в НТИ. Планировал работать по специальности, но обучение наводило на меня тоску и держало в постоянном ощущении, что кому-то я что-то должен. Отчёт о работе важнее проделанной работы.

В общем, конечно, я рад, что переехал, ведь это было обдуманно и целенаправленно. В то же время, Нижний Тагил — это моя родина. Я люблю этот город и горжусь его историей. Обидно только, что у Тагила репутация быдло-городка. А нравится мне в нём, что он достаточно спокойно и умеренно живёт, нет повсеместной суеты и безразличия, каждый закуток кажется знакомым и родным, а люди — большинство друг друга знают, даже если и не лично, то косвенно. Выйдя из дома, наверняка встретишь на улице знакомых. Все это как-то успокаивает, умиротворяет.

Думаю, что переехал временно. Но Нижний Тагил, определенно, где-то внизу моего списка городов, в которых хочется побывать или пожить. Моя мама говорит, что во мне бушует юношеский максимализм. А я и не спорю. Так и мои мечты: пережить весь спектр эмоций, посетить огромное множество городов и стран, познакомиться с бесчисленным количеством людей, добиться уважения окружающих посредством своей деятельности.

А чего я хочу от жизни? Да, наверно, всё. Всё, что мне даёт эта жизнь. Главное не упускать возможности. Или ничего не хочу. Ведь у меня и так есть все то, что делает меня счастливее.

Тимур Сабирзянов — 23 года, музыкант-саксофонист, переехал в Казань

В Нижнем Тагиле я жил с рождения и до переезда в 19 лет. Переехал потому, что хотелось жить в более большом, перспективном и радужном городе. Выбрал я Казань. Там же и поступил в вуз на факультет музыкального искусства. Работаю по профессии — артистом оркестра, а также преподаю в музыкальной школе. Всегда хотел заниматься этим делом, мне оно приносит огромное удовольствие. И да, я всегда хотел работать по специальности и именно потому пошел учиться. В свободное время я изучаю английский, гуляю, хожу в спортзал. Темп жизни здесь совершенно другой. В нём я чувствую себя в своей тарелке. Очень нравится местная архитектура, люди, парки: всё, вплоть до мелочей. Переехал я не временно — думаю, что навсегда. Если и перееду, то в более крупный город или даже за границу. Моя мечта, она же и цель — внести вклад в развитие музыкального творчества и оставить положительный след в музыкальном искусстве.

Мария Андреева — 22 года, консультант в beauty-индустрии, переехала в Санкт-Петербург

Мария Андреева

Переехала я, потому что устала совершенно от всего и мне необходима была смена обстановки. Сначала это был Брянск, который внешне, кроме цветущих каштанов, от Тагила ничем не отличается. Затем я переехала в Екатеринбург, и тогда поняла, что в Тагил точно не вернусь. После двух лет в Екатеринбурге я переехала в Питер.

Вообще, по образованию я технолог машиностроения, училась в Нижнетагильском машиностроительном техникуме. Ещё на втором курсе обучения я знала, что по специальности я работать не буду.

Сейчас в своё свободное время я изучаю психологию, работу сознания и подсознания, связь тела и психики, взаимоотношения между людьми. Увлечение это пока только теоретическое, думаю, что получу образование в этих направлениях. Так же Питер вдохновляет на творчество, есть замыслы и в этом направлении.

Я абсолютна довольна тем, что уехала из Тагила, так как познав другие масштабы, уже не хочется возвращаться к прежнему — на меньшее не согласен. И всё-таки Тагил — мой родной город, там живёт вся моя семья. И я люблю его, как минимум, за это. А ещё там классные леса — до них рукой подать. Но не нравится мне угрюмость и молчаливость этого города. Приезжаешь в гости к родным, идёшь по улице. Видишь такую картину — за последние годы пейзажи не поменялись, а людей, кажется, стало куда меньше. Надеюсь это потому, что каждый нашёл себя в каком-нибудь классном городе.

Своей мечтой я бы поделилась с вами, но пусть она служит топливом в закромах моего сердца, не приоткрывая завесу.

Тагил навсегда окутал воспоминаниями. Об учителях, друзьях, первой любви, первых трудностях взросления, и чувстве, когда тебе всё по силам.

Илья Федин — 20 лет, студент-политолог, переехал в Москву

Илья Федин

Как бы это не шокировало директора моей школы — № 61 -, но именно высшее образование стало причиной моего переезда в Москву. И вот уже 3 года я учусь на политолога. Не буду углубляться в специфику образования, но могу лишь сказать, что я ни разу не пожалел о своём выборе.

В данный момент я не работаю, но обычно устраиваюсь на лето в разные места, чтобы набраться опыта и пополнить штампами свою трудовую книжку. Основной мой доход составляет перепродажа вещей, так называемый «рессел». Скорее образование для меня это запасной аэродром, потому что сейчас я хочу связать свою жизнь с творчеством. В свободное время я посещаю выставки и музеи, хожу на тусовки, грубо говоря, стараюсь брать от жизни максимум.

Конечно, если смотреть правде в глаза, я рад, что покинул свой родной город. Передо мной открылось много возможностей куда и на что потратить своё личное время. В любой момент я могу выйти из дома и найти чем себя занять, в то время как в Тагиле, выйди ты из дома часов в семь вечера зимой, увидишь лишь опустошенный Ленинградский проспект, на котором можно встретить три заблудшие души. Искренне надеюсь, что останусь в Москве надолго. Все же есть вероятность переехать куда-либо, но этим местом точно будет не Тагил.

В данный момент я хочу лишь обрести душевой покой, понять, как и куда двигаться дальше. В Москве большая конкуренция и каждый борется за своё место. Это как может и развить способности человека, так и сломить его. Люди в этой суматохе не видят мелочей, не видят главного. А ведь та самая незначительная деталь может находиться у тебя прямо перед носом.

Надежда Рыбина — 31 год, театральный педагог, режиссёр, переехала в Тюмень

Надежда Рыбина

Уехала по многим причинам. Во-первых, с моей профессии в Тагиле сложно развиваться. Город очень консервативен, иногда складывалось ощущение, что люди, работающие в профессии, не очень хотят знать и замечать, что театр развивается, есть много разных новых жанров и форм, а мы застряли где-то в 90-х и сделали из театра фаст-фуд и развлекуху. Ничего нового никому, кроме тебя и узкого круга твоих знакомых, неинтересно. Масленица, Новый год, попой потрясти — вот это да. Это вообще проблема общероссийская, но в Тагиле это очень резко ощущалось. Выхода было два: смириться и принять позицию большинства или уехать. Я выбрала второе. К тому же, сам город — очень грязный и неопрятный.

В Нижнем Тагиле я получила первое высшее театральное образование, но не сидела на месте и ездила по фестивалям, лабораториям, курсам. Так и поступила на ещё одно театральное высшее в Тюмень, а позже и переехала.

Тюмень мне нравится больше, чем Тагил. Здесь очень много парков, развита инфраструктура. Город сделан для людей. Нет транспортной проблемы, как в Тагиле, когда ты не можешь уехать. А тут я могу обойти полгорода пешком и мне не будет страшно, что в промзоне на меня нападут собаки или маргинальные личности. Тут я полюбила гулять и ходить пешком. Вечером на улицу выходить не страшно, хотя в первое время коренные тюменцы не понимали, почему я так реагирую на людей и боюсь ходить по вечерам. Потихонечку начинаю отходить, хотя тагильские корни до сих пор дают о себе знать. Бывает пошугиваюсь от людей. Но в целом Тюмень — безопасный, чистый, ухоженный город. Какие-то основные проблемы всей России здесь конечно есть, но при этом есть огромное количество плюсов: много молодёжи и идейных людей. Люди днём работают, а вечером стараются как-то реализоваться ещё. В Тагиле я таких почти не встречала. Там было не в тренде быть многозадачным.

Тюмень я выбрала поскольку у меня нет амбиций на то, что меня ждёт Москва или Санкт-Петербург. Тюмень постоянно развивается, есть перспективы, новые тенденции в творчестве, очень сильное театральное движение находится в Тюмени. Искала своих людей, с которыми мне будет интересно работать и развиваться. Здесь я их нашла. А Тагил в этом плане меня убивал — если и появлялись единомышленники, они уезжали учиться в другие города.

Я рада, что уехала. Стало больше возможностей реализоваться. Твои творческие, организационные поиски не воспринимают как что-то ненормальное. В Тагиле коллеги за 45 держали за дуру.