Общественница просит губернатора запретить концерт солиста Rammstein в Екатеринбурге
Сегодня, 16:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Свердловская общественница Евгения Чудновец направила открытое письмо на имя губернатора с требованием запретить концерт солиста группы Rammstein Тиля Линдермана в Екатеринбурге. Об этом она написала на своей странице в Facebook.
По словам Чудновец, в одном из клипов группы эксплуатируется тема Холокоста, на кадрах музыканты предстают в образе узников концлагеря. Общественница считает, что «непристойно и омерзительно эксплуатировать страдания и бесчеловечность Холокоста в коммерческих целях». А такое попустительство, как концерт Rammstein в столице Урала в год 75-летия Победы, оскорбляет жителей области.
Также, по мнению Чудновец, в шоу группы присутствует пропаганда гомосексуализма. В связи с этим она требует запретить концерт Rammstein и Тиля Линдермана.
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