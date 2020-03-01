Общественница просит губернатора запретить концерт солиста Rammstein в Екатеринбурге

По словам Чудновец, в одном из клипов группы эксплуатируется тема Холокоста, на кадрах музыканты предстают в образе узников концлагеря. Общественница считает, что «непристойно и омерзительно эксплуатировать страдания и бесчеловечность Холокоста в коммерческих целях». А такое попустительство, как концерт Rammstein в столице Урала в год 75-летия Победы, оскорбляет жителей области.