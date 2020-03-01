Жительница Екатеринбурга проехала на велосипеде четыре тысячи километров по Европе

Своими впечатлениями от поездки путешественница делилась в группе «Путешествие налегке» во «ВКонтакте». По словам Анны, ей часто приходилось нелегко, но положительные эмоции берут верх.

Свое путешествие девушка начала в 2018 году, отправившись за три тысячи километров от Екатеринбурга до Сочи. Это расстояние Анна проехала меньше, чем за два месяца. После этого она побывала в Польше, Германии, Бельгии, Нидерландах, Франции, Испании и Марокко. А последний Новый год встретила с французскими охотниками в засаде на уток.