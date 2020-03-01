Жительница Екатеринбурга проехала на велосипеде четыре тысячи километров по Европе
Сегодня, 15:34ОбществоФото: Анна Неза
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Анна Неза из Екатеринбурга за три месяца посетила несколько европейских стран, путешествуя на велосипеде. Девушка проехала четыре тысячи километров от Калининграда до Марокко, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Своими впечатлениями от поездки путешественница делилась в группе «Путешествие налегке» во «ВКонтакте». По словам Анны, ей часто приходилось нелегко, но положительные эмоции берут верх.
Свое путешествие девушка начала в 2018 году, отправившись за три тысячи километров от Екатеринбурга до Сочи. Это расстояние Анна проехала меньше, чем за два месяца. После этого она побывала в Польше, Германии, Бельгии, Нидерландах, Франции, Испании и Марокко. А последний Новый год встретила с французскими охотниками в засаде на уток.
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