13 млн убытков понес единственный муниципальный кинотеатр Екатеринбурга в 2020 году

13 млн убытков понес единственный муниципальный кинотеатр Екатеринбурга в 2020 году

Сегодня, 11:43ОбществоФото: Яндекс.Карты
Более 13 миллионов рублей убытков в 2020 году понес единственный муниципальный кинотеатр «Космос» в Екатеринбурге.

В 2020 году киноконцертному театру «Космос» удалось заработать 21,5 миллиона рублей, что на 67% меньше, чем годом ранее. Убыток составил 13,7 миллиона рублей.

В 2020 году проведено 37 зрелищных мероприятий, в 2019 году их количество составило 113, цитируют «Европейско-азиатские новости» замглавы по вопросам управления имуществом Игоря Сутягина.

По его словам, 22 мероприятия стоимостью восемь миллионов рублей были перенесены на текущий год. В финансовом плане ККТ запланирована чистая прибыль в сумме 2,5 миллиона рублей за счет оптимизации расходов и применении гибкой ценовой политики.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в Свердловской области долгое время были закрыты театры и кинотеатры. Губернатор региона Евгений Куйвашев разрешил их открытие только 9 сентября.

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