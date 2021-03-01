13 млн убытков понес единственный муниципальный кинотеатр Екатеринбурга в 2020 году

По его словам, 22 мероприятия стоимостью восемь миллионов рублей были перенесены на текущий год. В финансовом плане ККТ запланирована чистая прибыль в сумме 2,5 миллиона рублей за счет оптимизации расходов и применении гибкой ценовой политики.