13 млн убытков понес единственный муниципальный кинотеатр Екатеринбурга в 2020 году

В 2020 году киноконцертному театру «Космос» удалось заработать 21,5 миллиона рублей, что на 67% меньше, чем годом ранее. Убыток составил 13,7 миллиона рублей.
В 2020 году проведено 37 зрелищных мероприятий, в 2019 году их количество составило 113, цитируют «Европейско-азиатские новости» замглавы по вопросам управления имуществом Игоря Сутягина.
По его словам, 22 мероприятия стоимостью восемь миллионов рублей были перенесены на текущий год. В финансовом плане ККТ запланирована чистая прибыль в сумме 2,5 миллиона рублей за счет оптимизации расходов и применении гибкой ценовой политики.
Напомним, из-за пандемии коронавируса в Свердловской области долгое время были закрыты театры и кинотеатры. Губернатор региона Евгений Куйвашев разрешил их открытие только 9 сентября.