89-летняя пенсионерка с Урала стала тревел-блогером

Я была в Финляндии, в Германии, Польше, Бельгии, Чехословакии, Греции, в Эмиратах, Турции. Сначала ездила по путевкам от работы, потом сама покупала их. И вот дочь говорит мне, мол, заведи страничку в соцсети, тебе ведь есть что рассказать людям,рассказала пенсионерка.