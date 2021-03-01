89-летняя пенсионерка с Урала стала тревел-блогером

89-летняя пенсионерка с Урала стала тревел-блогером

Сегодня, 16:02ОбществоФото: личная страница Евгении Семеновой в Instagram
89-летняя пенсионерка Евгения Семенова из города Арамиля Свердловской области стала тревел-блогером. Бабушка путешествует по югу России, однако, мечтает посетить Китай и Карелию.

89-летняя бабушка называет своими главными увлечениями путешествия и планшет. Пенсионерка имеет личную страницу в социальных сетях, куда она выкладывает фотографии с отдыха, пишет «КП-Екатеринбург».

Я была в Финляндии, в Германии, Польше, Бельгии, Чехословакии, Греции, в Эмиратах, Турции. Сначала ездила по путевкам от работы, потом сама покупала их. И вот дочь говорит мне, мол, заведи страничку в соцсети, тебе ведь есть что рассказать людям,рассказала пенсионерка.

Уральская бабушка больше 30 лет проработала товароведом, после выхода на пенсию Евгения Семенова стала путешествовать. Чаще всего она находится в поездках со своими внуками.

На данный момент пенсионерка из Свердловской области намерена пройти курсы на онлайн-обучении «ТопБЛОГ». Если бабушке становится что-то непонятно, то на помощь сразу же приходят внуки.

Напомним, в январе подростки из Екатеринбурга создали первый в городе «ТикТок дом». Участие в данном мероприятии приняли девять блогеров.

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