Активисты акции «Мы вместе» проведут мероприятия в честь годовщины проекта

Как сообщает tass.ru, главным атрибутом мероприятий станет оранжевая нить. Как объяснили организаторы, она символизирует хорошее настроение, а найти ее может каждый. Нить предлагается повязать на запястье или прикрепить в форме сердечка на лацкан.