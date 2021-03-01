Девять лет колонии получил уралец за смерть двоих подростков в ДТП после свадьбы

1 марта суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кировграда Олега Фахрутдинова. Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ).
Было доказано, что 20 июня 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после празднования свадьбы знакомых ехал на автомобиле «Опель Астра». При этом была хорошая видимость и благоприятные дорожные условия.
В салоне у мужчины находились 18-летний юноша и 15-летняя девушка, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Обвиняемый умышленно превысил скорость, несмотря на дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» и «Опасные повороты». В результате водитель въехал в дерево.
15-летняя девушка-пассажирка скончалась на месте ДТП, 18-летний юноша умер в больнице 6 августа 2020 года, несмотря на оказанную медицинскую помощь.
После ДТП 20 июня водитель был освидетельствован на алкоголь, он оказался пьян. Отмечается, что до этого случая обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.
Суд приговорил Олега Фахрутдинова к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на три года.
Напомним, максимальный срок по данной статье составляет до 15 лет лишения свободы.