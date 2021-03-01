Девять лет колонии получил уралец за смерть двоих подростков в ДТП после свадьбы

Девять лет колонии получил уралец за смерть двоих подростков в ДТП после свадьбы

Сегодня, 15:00ОбществоФото: 1mediainvest.ru
К девяти годам лишения свободы приговорен водитель, из-за которого после свадьбы погибли двое подростков около Кировграда, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

1 марта суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Кировграда Олега Фахрутдинова. Мужчина признан виновным в нарушении ПДД, повлекшим по неосторожности смерть двух лиц, совершенное в состоянии опьянения (ст. 264.1 УК РФ).

Было доказано, что 20 июня 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после празднования свадьбы знакомых ехал на автомобиле «Опель Астра». При этом была хорошая видимость и благоприятные дорожные условия.

В салоне у мужчины находились 18-летний юноша и 15-летняя девушка, которые не были пристегнуты ремнями безопасности. Обвиняемый умышленно превысил скорость, несмотря на дорожные знаки «Ограничение максимальной скорости» и «Опасные повороты». В результате водитель въехал в дерево.

15-летняя девушка-пассажирка скончалась на месте ДТП, 18-летний юноша умер в больнице 6 августа 2020 года, несмотря на оказанную медицинскую помощь.

После ДТП 20 июня водитель был освидетельствован на алкоголь, он оказался пьян. Отмечается, что до этого случая обвиняемый уже привлекался к административной ответственности за отказ о прохождении медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

Суд приговорил Олега Фахрутдинова к девяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, он лишен права управления транспортными средствами на три года.

Напомним, максимальный срок по данной статье составляет до 15 лет лишения свободы.

Материалы по теме:
Свердловская областьсуддтпводительподросткиКировград
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы