Екатеринбургскому telegram-королю Устинову будет вынесен приговор в Москве

Екатеринбургскому telegram-королю Устинову будет вынесен приговор в Москве

Сегодня, 11:13ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Процесс по делу автора telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП дубернатора» Александра Устинова начинается сегодня в Пресненском суде Москвы.

Также по делу проходят его коллеги журналист Иван Бесценный и программист Антон Старк.

По данным следствия, Устинова создал «сетку» интернет-ресурсов около пяти лет назад. Он был задержан с поличным в ноябре 2018 года в Екатеринбурге при получении 10 миллионов рублей, а затем арестован вместе с коллегами. В августе 2019 года подозреваемых этапировали в Москву, пишут «Европейско-азиатские новости».

Устинов обвиняется по пяти эпизодам. В четырех из них за публикацию клеветы и вымогательстве денег за удаление статей. По пятому эпизоду потерпевшим является депутат Госдумы Александр Хинштейн. По версии следствия, Устинов распространил видеоролик гомосексуальной групповой оргии с депутатом, но Хинштейн утверждает, что на видео снят не он.

Напомним, в январе 2020 года Устинов подал апелляцию, однако суд оставил ее без удовлетворения и оставил его под арестом.

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