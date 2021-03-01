Екатеринбургскому telegram-королю Устинову будет вынесен приговор в Москве

По данным следствия, Устинова создал «сетку» интернет-ресурсов около пяти лет назад. Он был задержан с поличным в ноябре 2018 года в Екатеринбурге при получении 10 миллионов рублей, а затем арестован вместе с коллегами. В августе 2019 года подозреваемых этапировали в Москву, пишут «Европейско-азиатские новости».