Сегодня, 10:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru

«Горячая линия» по вопросам благоустройства заработала в Нижнем Тагиле

«Горячая линия» по вопросам формирования комфортной городской среды заработала в Свердловской области с 1 марта, сообщает информационный портал региона.

Там уральцы смогут узнать об условиях участия в национальном проекте «Жилье и городская среда», а также ближайших планах отдельных муниципалитетов по благоустройству. Позвонившие на «горячую линию» министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области смогут высказать свое мнение о качестве работы подрядчиков, сообщить о состоянии ранее благоустроенных площадок.

Прием звонков будет осуществляться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону: 8 (343) 312-02-33.

В ведомстве рассчитывают получить объективную картину того, насколько востребованы населением предлагаемые проекты благоустройства, а также учтены ли при их разработке мнения местных жителей. Также линия позволит более оперативно выявлять нарушения в работе подрядчиков и минимизировать случаи вандализма на уже готовых площадках.

Также на «горячей линии» специалисты подробно проконсультируют по вопросам участия в онлайн обсуждении дизайн-проектов по объектам благоустройства на 2022 год.

Напомним, рейтинговое голосование за лучшие эскизы состоится с 26 апреля по 30 мая. Оно будет организовано на единой электронной платформе федерального сайта gorodsreda.ru.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024Нижний Тагил
Материалы по теме:
жкхблагоустройствоСвердловская областьгорячая линия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы