«Горячая линия» по вопросам благоустройства заработала в Нижнем Тагиле

Сегодня, 10:35ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Там уральцы смогут узнать об условиях участия в национальном проекте «Жилье и городская среда», а также ближайших планах отдельных муниципалитетов по благоустройству. Позвонившие на «горячую линию» министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области смогут высказать свое мнение о качестве работы подрядчиков, сообщить о состоянии ранее благоустроенных площадок.
Прием звонков будет осуществляться в рабочие дни с 9.00 до 18.00 по телефону: 8 (343) 312-02-33.
В ведомстве рассчитывают получить объективную картину того, насколько востребованы населением предлагаемые проекты благоустройства, а также учтены ли при их разработке мнения местных жителей. Также линия позволит более оперативно выявлять нарушения в работе подрядчиков и минимизировать случаи вандализма на уже готовых площадках.
Также на «горячей линии» специалисты подробно проконсультируют по вопросам участия в онлайн обсуждении дизайн-проектов по объектам благоустройства на 2022 год.
Напомним, рейтинговое голосование за лучшие эскизы состоится с 26 апреля по 30 мая. Оно будет организовано на единой электронной платформе федерального сайта gorodsreda.ru.