«Горячая линия» по вопросам благоустройства заработала в Нижнем Тагиле

В ведомстве рассчитывают получить объективную картину того, насколько востребованы населением предлагаемые проекты благоустройства, а также учтены ли при их разработке мнения местных жителей. Также линия позволит более оперативно выявлять нарушения в работе подрядчиков и минимизировать случаи вандализма на уже готовых площадках.