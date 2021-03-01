Из-за долга в 570 тысяч рублей уралец не смог улететь на отдых в Турцию

Имеющий задолженность по кредитам в 570 тысяч рублей житель Новоуральска не смог улететь на отдых в Турцию, сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области.

В отношении 54-летнего мужчины было возбуждено исполнительное производство. Должник был уведомлен об этом, но кредиты не гасил. У новоуральца арестовали расчетные счета и ограничили ему право выезда за границу. Однако уралец все равно попытался вылететь по путевке на отдых, но в аэропорту ему не разрешили пройти таможенный контроль. На следующий день мужчина погасил задолженность в полном объеме. Напомним, в январе 2021 года житель Каменска-Уральского принудительно погасил 13 штрафов на сумму около 12,5 тысячи рублей после того, как приставы арестовали у него две иномарки. Уралец чуть не лишился двух иномарок из-за «чертовой дюжины» штрафов

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