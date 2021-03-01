На ездовых собаках в 40-градусный мороз уралец покорил перевал Дятлова

Поездка на перевал Дятлова была запланирована в прошлом году, но она не состоялась. В этом году к Сергею присоединились каюр Илья Аристов из Екатеринбурга и блогер Альберт Северный из Москвы. Команды встретились в Ивделе и зарегистрировались в МЧС. 9 февраля путешественники отправились в путь на машине, собаки ехали в прицепе.