На ездовых собаках в 40-градусный мороз уралец покорил перевал Дятлова

Мужчина за семь дней прошел путь в 230 километров, при этом температура воздуха опускалась до -40 градусов.
Сергей начал заниматься собаками семь лет назад. По его словам, он с женой и ребенком переехал в частный дом на окраину Перми. Супруга стала жаловаться, что ей страшно оставаться по ночам одной, когда Сергей был на работе.
У брата был аляскинский маламут, и мы решили взять такого же. Это ездовая собака, с которой нужно заниматься. Так я начал ходить на тренировки, рассказал экстремал 59.ру.
Затем он стал кататься с собакой на беговых лыжах и выступать на соревнованиях. Сергей отметил, что ему это очень понравилось, поэтому он взял вторую собаку. Сейчас у него стая из 11 собак разных пород: якутские лайки и маламуты.
А недавно у нас родился особенный пес — помесь «якута» и маламута. Мы назвали новую породу «малякут», рассказал Сергей.
Поездка на перевал Дятлова была запланирована в прошлом году, но она не состоялась. В этом году к Сергею присоединились каюр Илья Аристов из Екатеринбурга и блогер Альберт Северный из Москвы. Команды встретились в Ивделе и зарегистрировались в МЧС. 9 февраля путешественники отправились в путь на машине, собаки ехали в прицепе.
Перед стартом пришли известия о резких похолоданиях до -60 градусов. Путникам предложили переждать несколько дней. Однако продукты были рассчитаны только на ограниченное время, поэтому спустя сутки каюры отправились в путь.
Путешественники добрались до маленького мансийского поселка Ушма и договорились довести на снегоходе продукты до Базы Ильича, которая должна была стать последней точкой на их пути перед покорением перевала Дятлова. По словам Сергея, путь должен был занять 25 километров.
Вдруг навигатор отказался показывать мое местоположение. Я не понимал, где нахожусь и сколько мне еще идти, рассказал пермяк.
Он решил подняться на холм и подождать товарищей. Навигатор заработал, но показал, что перевал остался за спиной. Сергей заметил следы снегоходов, которые уходили в сторону горы. Он отправился туда.
Зайдя на ближайший холм, я увидел, что у подножия этой большой горы мемориал — тот самый, установленный в честь дятловцев. Это была Холатчахль — «Гора мертвых», на склоне которой и погибли дятловцы, пояснил каюр.
Там Сергей встретил свою команду. Экспедиция осталась на перевале еще два часа. Затем с горы стали спускаться горы снега, поднялась метель. Мужчины решили вернуться на Базу Ильича. Путь обратно занял два дня. Еды не хватило, пришлось варить бульон на мясе из собачьих припасов. На обратном пути мужчины встретили группу манси, которая продала им пять буханок домашнего хлеба.
Эмоции в горах испытываешь сильные, их не описать.Те люди, которые поднимаются на перевал Дятлова на снегоходах и платят большие деньги за комфорт, этого не испытывают, подытожил Сергей.