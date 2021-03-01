Одноклассники и Госуслуги запускают образовательный курс для одиноких родителей

Одноклассники и Госуслуги запускают образовательный курс для одиноких родителей

Вчера, 19:17
Общество
Фото: "Одноклассники"
Социальная сеть Одноклассники совместно с порталом Госуслуг запускает образовательный проект для родителей, которые растят детей в одиночку.

Мамы и папы смогут узнать о разных видах господдержки, разобраться в своих правах и льготах, защитить интересы на работе, при разводе и оформлении алиментов.

ОК посещают множество людей разного возраста, которые приходят в социальную сеть, чтобы обменяться эмоциями с родными и близкими. Часто в ОК родители приходят за поиском актуальной информации и советами, и для соцсети важно, чтобы пользователи могли найти ответы на свои вопросы от экспертов и первоисточника.С 1 марта в официальной группе «Госуслуги для родителей» стартует серия публикаций для родителей, которые растят детей без поддержки. Полезные тексты о правах и доступных льготах будут выходит два раза в неделю в течение месяца. Первой темой станут выплаты на детей: суммы, условия и порядок оформления в 2021 году.

Кроме этого, в день старта проекта в Одноклассниках пройдет прямой эфир, в котором примут участие родители, юрист и психолог. Родители и эксперты поговорят о воспитании, трудовых правах и бытовых вопросах, важных для каждой семьи с детьми.

Социальная сеть Одноклассники регулярно проводит социальные и образовательные проекты. Так, в сентябре 2020 года в ОК прошел ежегодный проект об осознанном родительстве «Меня волнует». Летом 2020 года ОК и издание «Такие дела» запустили вторую серию ликбеза «Мы так не говорим» о корректном общении в интернете.

Проект «Госуслуги:для родителей» запущен в 2020 году. Ежедневно в соцсетях публикуется полезная информация для семей с детьми. Аудитория проекта насчитывает более 350 тысяч пользователей.

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