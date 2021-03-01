Одноклассники и Госуслуги запускают образовательный курс для одиноких родителей

ОК посещают множество людей разного возраста, которые приходят в социальную сеть, чтобы обменяться эмоциями с родными и близкими. Часто в ОК родители приходят за поиском актуальной информации и советами, и для соцсети важно, чтобы пользователи могли найти ответы на свои вопросы от экспертов и первоисточника.С 1 марта в официальной группе «Госуслуги для родителей» стартует серия публикаций для родителей, которые растят детей без поддержки. Полезные тексты о правах и доступных льготах будут выходит два раза в неделю в течение месяца. Первой темой станут выплаты на детей: суммы, условия и порядок оформления в 2021 году.