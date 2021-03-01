Первая бетонная скейт-площадка появится в Нижнем Тагиле

Первая бетонная скейт-площадка появится в Нижнем Тагиле

Сегодня, 21:52ОбществоФото: pixabay.com
20 марта появится конструкция новой скейт-площадки в Нижнем Тагиле.

В рамках проекта «Тагильская лагуна» 1 марта Владислав Пинаев провёл рабочее совещание, главной темой которого был вопрос строительства скейт-площадки на территории ГДДЮТ.

Глава города с молодыми ребятами, развивающими скейт-культуру обсудили вопросы строительства. Проект монолитной конструкции площадью 472 квадратных метра разработан, но было важно, чтобы скейтбордисты и участники BMX-движения внесли свои правки.

Было принято решение, что к 20 марта спортсмены согласуют с администрацией и разработают конструкции площадки. Все это пройдет под руководством Николая Добычкина, администратора «White Park», активиста скейт-движения.

Скейт-парк разработан в соответствии с международными стандартами и будет построен из высокопрочного бетона. Эксплуатация скейт-площадки при правильном исполнении и соблюдении всех норм может достигать десятки лет. В отличии от каркасной, бетонная площадка предоставит больше возможности для создания сложных трюков. Профессиональные любители оценят это нововведение.

В задумках создателей предусмотрены самые разные варианты фигур как для опытных райдеров, так и для профессионалов. Площадка подойдет также для любителей экстремальных видов спорта, таких как самокат, скейтборд, велосипеды МТВ и ВМХ. В Нижнем Тагиле есть несколько сотен человек, увлекающиеся такими олимпийскими видами спорта, как скейтбординг и BMХ.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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