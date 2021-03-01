Первая оттепель и антирейтинг депутатов. Итоги дня в Свердловской области

Первая оттепель и антирейтинг депутатов. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:16ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 1 марта.

Жителя Екатеринбурга, который не ставил прививку от коронавируса, на сайте «Госуслуги» проинформировали об успешной вакцинации. По словам самого мужчины, он уже переболел COVID-19, однако у него появился доступ к Дневнику самонаблюдений. 28 февраля екатеринбуржца уведомили о вакцинации препаратом «Спутник V» в медучреждении Москвы.

Редакция TagilCity.ru составила антирейтинг явки депутатов на заседания городской думы Нижнего Тагила в 2019–2020 годах. За это время они накопили 130 пропусков. Нижнетагильская гордума седьмого созыва действует с октября 2017 года и состоит из 28 депутатов. Согласно статистике, за два предыдущих года, депутат Алексей Пырин пропустил 70% заседаний, Кирилл Романов не присутствовал на 44% встреч. Андрей Обельчак пропустил 41% заседаний, Роман Гореленко — 30%. Мария Лисина не явилась на 26% депутатских встреч. При этом в пресс-службе гордумы Нижнего Тагила пояснили, что все причины пропусков были уважительными: депутаты пропускают заседания из-за работы или по болезни. Между тем, эксперты считают, что неявка депутатов ущемляет интересы избирателей.

Первую оттепель прогнозируют синоптики в Свердловской области к концу первой недели марта. Воздух прогреется до нуля градусов, однако ожидается снег. Метеорологи обещают, что в первой половине месяца возможны кратковременные похолодания, поэтому таяния снега не ожидается.

Руководитель ТЦ «Мега-Екатеринбург» Айше Агекян оставляет свой пост и переезжает в Москву. В столице она станет руководителем «Мега Теплый стан». Айше проработала на этом посту шесть лет. Она отметила, что жители Екатеринбурга «обладают огромной душой», они помогли воплотить ее замыслы в жизнь.

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