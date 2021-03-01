Первая оттепель и антирейтинг депутатов. Итоги дня в Свердловской области

Редакция TagilCity.ru составила антирейтинг явки депутатов на заседания городской думы Нижнего Тагила в 2019–2020 годах. За это время они накопили 130 пропусков. Нижнетагильская гордума седьмого созыва действует с октября 2017 года и состоит из 28 депутатов. Согласно статистике, за два предыдущих года, депутат Алексей Пырин пропустил 70% заседаний, Кирилл Романов не присутствовал на 44% встреч. Андрей Обельчак пропустил 41% заседаний, Роман Гореленко — 30%. Мария Лисина не явилась на 26% депутатских встреч. При этом в пресс-службе гордумы Нижнего Тагила пояснили, что все причины пропусков были уважительными: депутаты пропускают заседания из-за работы или по болезни. Между тем, эксперты считают, что неявка депутатов ущемляет интересы избирателей.