Плановое отключение электроэнергии пройдет в Нижнем Тагиле (список по районам)

Плановое отключение электроэнергии пройдет в Нижнем Тагиле (список по районам)

Сегодня, 20:13ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Плановое отключение электричества проведет АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» с 1 по 5 марта в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба администрации города.

В Ленинском районе электроэнергию отключат

3 марта с 9.00 до 16.00 на улицах:

  • Баранчинская;
  • Заречная;
  • Кирпичная;
  • Луговая;
  • Большая Кооперативная;
  • Механизаторов.

В Тагилстроевском районе электроэнергию отключат

2 марта:

  • с 9.00 до 12.00 на улицах Кутузова и Шевченко;
  • с 9.30 до 16.00 на улицах Коммунальная; Рудянская; Семенова;
  • с 13.00 до 16.00 на улицах Гвардейская; Кутузова; Шевченко.

3 марта с 9.00 до 16.00 на улицах:

  • Коммуны;
  • Павлика Морозова;
  • Рабочая;
  • Черноисточинское шоссе;
  • Кондукторский проезд;
  • Локомотивный проезд;
  • Песчаный проезд;
  • Степная;
  • Узкий;
  • Фестивальная;
  • Менделеева;
  • Черняховского;
  • Садоводов;
  • Смоленская;
  • Дальняя;
  • Локомотивная;
  • Песчаная;
  • Узкая;
  • Березовая;
  • Кедровая;
  • Коксовая;
  • Проезжая;
  • Самолетная;
  • Сульфатная;
  • Бондина;
  • Кулибина;
  • Садовая;
  • Толмачева;
  • Совхозная;
  • Ульяны Громовой;
  • Кулибина;
  • Менделеева;
  • Гаева;
  • Доменная;
  • Лисогорская;
  • Ударная;
  • Верескова
  • Бригадная;
  • Большая-Гальянская;
  • Краснодонская;
  • Пришвина.

4 марта:

  • с 9.30 до 13.00 на улице Фестивальная;
  • с 10.00 до 11.00 на улице Чехова;
  • с 15.00 до 16.00 на улицах Коммуны и Рабочая.

5 марта:

  • с 9.00 до 10.00 на улице Новострой;
  • с 10.00 до 11.00 на улицах Кирова; Коммунальная; Максима Горького; Рудянская; Семенова; Тагильская; Финансовый.

В Дзержинском районе электроэнергию отключат

2 марта с 8.00 до 17.00 на Восточном шоссе.

3 марта с 9.00 до 16.00 на улицах:

  • Исинская;
  • Охотников;
  • Ушинского;
  • Боровая.

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