Плановое отключение электроэнергии пройдет в Нижнем Тагиле (список по районам)

Плановое отключение электричества проведет АО «Облкоммунэнерго» филиал «Тагилэнергосети» с 1 по 5 марта в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба администрации города.

В Ленинском районе электроэнергию отключат 3 марта с 9.00 до 16.00 на улицах: Баранчинская;

Заречная;

Кирпичная;

Луговая;

Большая Кооперативная;

Механизаторов. В Тагилстроевском районе электроэнергию отключат 2 марта: с 9.00 до 12.00 на улицах Кутузова и Шевченко;

с 9.30 до 16.00 на улицах Коммунальная; Рудянская; Семенова;

с 13.00 до 16.00 на улицах Гвардейская; Кутузова; Шевченко. 3 марта с 9.00 до 16.00 на улицах: Коммуны;

Павлика Морозова;

Рабочая;

Черноисточинское шоссе;

Кондукторский проезд;

Локомотивный проезд;

Песчаный проезд;

Степная;

Узкий;

Фестивальная;

Менделеева;

Черняховского;

Садоводов;

Смоленская;

Дальняя;

Локомотивная;

Песчаная;

Узкая;

Березовая;

Кедровая;

Коксовая;

Проезжая;

Самолетная;

Сульфатная;

Бондина;

Кулибина;

Садовая;

Толмачева;

Совхозная;

Ульяны Громовой;

Кулибина;

Менделеева;

Гаева;

Доменная;

Лисогорская;

Ударная;

Верескова

Бригадная;

Большая-Гальянская;

Краснодонская;

Пришвина. 4 марта: с 9.30 до 13.00 на улице Фестивальная;

с 10.00 до 11.00 на улице Чехова;

с 15.00 до 16.00 на улицах Коммуны и Рабочая. 5 марта: с 9.00 до 10.00 на улице Новострой;

с 10.00 до 11.00 на улицах Кирова; Коммунальная; Максима Горького; Рудянская; Семенова; Тагильская; Финансовый. В Дзержинском районе электроэнергию отключат 2 марта с 8.00 до 17.00 на Восточном шоссе. 3 марта с 9.00 до 16.00 на улицах: Исинская;

Охотников;

Ушинского;

Боровая.

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