Похороны в Москве: варианты захоронения и другие услуги

Сербский мастер искусства выносливости Марина Абрамович как-то высказала интересную мысль: "Чем больше вы думаете о смертности и смерти, тем больше вы наслаждаетесь жизнью".

Вот только мало найдется таких людей. Все прекрасно понимают, что придется уходить от этой земли. Но большинство людей стараются отгонять мысли о смерти. А ведь каждому придется умирать в свой черед, и родственникам нужно знать, что потом делать с телом. Что нужно знать про захоронение? Сегодня в Москве предлагается две возможности похорон. Первый из них считается традиционным, который используется не одну сотню лет. А второй - это кремация. В большинстве случаев семьи предпочитают для своих умерших родственников выбирать погребение на кладбище. Но вначале будет полезно ознакомиться с некоторыми фактами. Существует больше сотни кладбищ, но большая часть закрытого типа. На открытом погосте удастся получить стандартный участок 2.0х1.8 м. Участок предполагает погребение 2-х умерших рядом. Разрешается повторное захоронение, но не ранее чем через 15 лет. А вот если речь идет о кремации, количество урн на одном участке не регламентируется никакими нормами. На закрытом кладбище разрешается подзахоронение в старую могилу, но если она принадлежит близкому родственнику.Что еще необходимо сделать для организации похорон? Организация погребения Приступать к организации траурного мероприятия необходимо уже с самого начала, независимо от того, где именно смерть настигла человека. Самым сложным вариантом считается ситуация, если кто-то умирает в другой стране. Но в любом случае приходится решать разные вопросы: - подготовка целого пакета документов; - выбор кладбища со свободными участками; - подготовка ямы для захоронения; - подбор всех нужных траурных аксессуаров; - организация панихиды. Последний пункт часто предполагает и отпевание, если умерший при жизни считался православным христианином. Заранее необходимо заказывать и катафалк. Также понадобится и автобус, особенно если на похороны соберется много людей. Все это говорит о том, что какие-то вопросы придется решать при помощи ритуального агентства. В Москве можно обратиться в компанию Ритуал.Ру, которая имеет свои преимущества: - огромное количество предоставляемых услуг; - большой выбор траурных товаров; - расценки одни из самых низких; - возможность оформления заказов онлайн. Последний пункт стал возможным благодаря появлению сервиса https://ritual.ru/, который позволяет сэкономить время при организации похорон. Здесь сразу окажут необходимую помощь и при оформлении пособия на погребение. На правах рекламы ООО «Ритуал.ру», ОГРН: 5167746491237

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