Роскомнадзор: сеть Twitter не удалила тысячи материалов с запрещенной информацией

Эта информация стала дополнением к сообщению Общественной палаты РФ об антилидерстве Twitter в распространении запрещенной информации. К сведениям, запрещенным в России, относятся способы совершения суицида и призывы к нему, порнографические изображения граждан, не достигших 18 лет, а также создание и применение наркотических средств, пишут “Новые Известия”.