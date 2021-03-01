Стала известна судьба монахинь Среднеуральского женского монастыря

Больше всего монахинь — 63 человека, направят в Ново-Тихвинский женский монастырь в Екатеринбурге. По 20 насельниц будут распределены в монастыри Нижнего Тагила, Алапаевска и Туринска. 19 монахинь — в Свято-Покровский женский монастырь в Верхотурье. 15 — в Пантелеимоновский женский монастырь в Краснотурьинске.