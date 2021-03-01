Стала известна судьба монахинь Среднеуральского женского монастыря

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Перевести нижепоименованных насельниц женского монастыря в честь иконы Божьей матери «Спорительница хлебов» Среднеуральска,цитирует документ издание Ура.ру.
Больше всего монахинь — 63 человека, направят в Ново-Тихвинский женский монастырь в Екатеринбурге. По 20 насельниц будут распределены в монастыри Нижнего Тагила, Алапаевска и Туринска. 19 монахинь — в Свято-Покровский женский монастырь в Верхотурье. 15 — в Пантелеимоновский женский монастырь в Краснотурьинске.
Отмечается, что контролировать исполнение распоряжения поручается помощнику архиерея по надзору за монастырями игумену Иерониму Миронову — настоятелю Свято-Николаевского монастыря в Верхотурье.
Напомним, 26 февраля бойцы ОМОН нагрянули в Среднеуральский женский монастырь. В следственном комитете объяснили, что проходили поиски отца Силуана, который был келейником бывшего схиигумена Сергия. С конца 90-х годов Силуан находится в розыске по обвинению в убийстве трех человек.