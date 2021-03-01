TagilCity.ru стал самым цитируемым в соцсетях тагильским СМИ Свердловской области

Сегодня, 16:53ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Сайт «Медиаметрикс» предоставил данные цитируемости СМИ Свердловской области в социальных сетях.
Информационное агентство Нижнего Тагила TagilCity.ru заняло пятое место в списке самых цитируемых СМИ. У него было зафиксировано более 35 тысяч переходов.
Подсчеты ресурса показали, что чаще всего жители Свердловской области делились информацией с сайта Е1.RU. Было зарегистрировано более 265 тысяч переходов.
На втором месте оказался сайт Челябинской области 74.RU. Счетчики определили, что информацией с данного сайта поделились чуть более 78 тысяч раз.
Третье место досталось сайту Перми «ProГород». На нём было зарегистрировано около 47 тысяч переходов.
На четвертом месте оказался портал Каменска-Уральского ku66.ru - более 38 тысячи переходов.
Напомним, в январе 2021 года сайт Нижнего Тагила TagilCity.ru вошел в тройку самых цитируемых СМИ Свердловской области.