Тарасова поделилась мнением о составе сборной России на чемпионат мира

«Я принимала участие в голосовании. Поддержала все те кандидатуры, которые и объявлены на чемпионат мира. Что касается перспектив Лизы Туктамышевой, то поживем — увидим. Я люблю соревнования, а не результат», - цитирует Тарасову «Советский спорт», ссылаясь на «СЭ».