Тарасова поделилась мнением о составе сборной России на чемпионат мира

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала комментарии о российских фигуристах, которые поедут в Швецию.
«Я принимала участие в голосовании. Поддержала все те кандидатуры, которые и объявлены на чемпионат мира. Что касается перспектив Лизы Туктамышевой, то поживем — увидим. Я люблю соревнования, а не результат», - цитирует Тарасову «Советский спорт», ссылаясь на «СЭ».
Состав сборной России:
Женщины: Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.
Мужчины: Михаил Коляда и Евгений Семененко.