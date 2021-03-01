Тарасова поделилась мнением о составе сборной России на чемпионат мира

Тарасова поделилась мнением о составе сборной России на чемпионат мира

Сегодня, 18:16ОбществоФото: pixabay.com
В шведском Стокгольме 22 марта стартует мировое первенство.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова дала комментарии о российских фигуристах, которые поедут в Швецию.

«Я принимала участие в голосовании. Поддержала все те кандидатуры, которые и объявлены на чемпионат мира. Что касается перспектив Лизы Туктамышевой, то поживем — увидим. Я люблю соревнования, а не результат», - цитирует Тарасову «Советский спорт», ссылаясь на «СЭ».

Состав сборной России:

Женщины: Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева.

Мужчины: Михаил Коляда и Евгений Семененко.

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