УрФУ расторг договор о строительстве общежития для волонтеров Универсиады-2023

УрФУ расторг договор о строительстве общежития для волонтеров Универсиады-2023

Сегодня, 20:34ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Уральский федеральный университет решил в одностороннем порядке расторгнуть договор с «Группой ЛСР». Компания занималась построением нового общежития для волонтеров Универсиады-2023 во Вузгородке.

УрФУ уведомил подрядчика о своем одностороннем отказе, сославшись на федеральный закон № 44 (п.1, ч.15, ст. 95), сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу «Группы ЛСР».

Причиной расторжения контракта, рассказал анонимный источник, стал факт того, что строительная компания не указала в тендерной документации, что в 2019 году суд Екатеринбурга оштрафовал застройщика на 500 тысяч рублей. Компанию признали виновной сговоре с высокопоставленным сотрудником местного ГИБДД.

Мы продолжаем строить общежития в деревне Универсиады, в марте планируем закончить «коробку» первого,отметили в пресс-службе.

Напомним, в октябре в Екатеринбурге стартовало строительство второго объекта Универсиады-2023. Подрядчиком было получено разрешение на строительство второго комплекса общежитий в районе Новокольцовском.

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Екатеринбург
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