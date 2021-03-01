УрФУ расторг договор о строительстве общежития для волонтеров Универсиады-2023

УрФУ уведомил подрядчика о своем одностороннем отказе, сославшись на федеральный закон № 44 (п.1, ч.15, ст. 95), сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу «Группы ЛСР».
Причиной расторжения контракта, рассказал анонимный источник, стал факт того, что строительная компания не указала в тендерной документации, что в 2019 году суд Екатеринбурга оштрафовал застройщика на 500 тысяч рублей. Компанию признали виновной сговоре с высокопоставленным сотрудником местного ГИБДД.
Мы продолжаем строить общежития в деревне Универсиады, в марте планируем закончить «коробку» первого,отметили в пресс-службе.
Напомним, в октябре в Екатеринбурге стартовало строительство второго объекта Универсиады-2023. Подрядчиком было получено разрешение на строительство второго комплекса общежитий в районе Новокольцовском.