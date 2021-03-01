УрФУ расторг договор о строительстве общежития для волонтеров Универсиады-2023

Причиной расторжения контракта, рассказал анонимный источник, стал факт того, что строительная компания не указала в тендерной документации, что в 2019 году суд Екатеринбурга оштрафовал застройщика на 500 тысяч рублей. Компанию признали виновной сговоре с высокопоставленным сотрудником местного ГИБДД.