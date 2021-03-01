Жители Красноуфимска попросили Евгения Куйвашева выбрать им мэра

Жители Красноуфимска попросили Евгения Куйвашева выбрать им мэра

Сегодня, 20:49ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Жители Красноуфимска обратились к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой выбрать им мэра.

На данный момент местные бизнесмены начали собирать подписи в поддержку одного из кандидатов — юриста Михаила Конева, сообщает Ура.ру со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Также предприниматели подготовили Евгению Куйвашеву письмо, в котором описали, каким должен быть новый глава городского округа Красноуфимск.

По их мнению, юрист Михаил Конев подходит на данную кандидатуру. Отмечается, что подписи начали собираться после того, как депутаты местной думы поддержали другого кандидата — вице-мэра по социальной политике Юрия Ладейщикова. Сейчас его кандидатура считается основной.

Напомним, 16 февраля городская дума Красноуфимска из-за утраты доверия отстранила от должности спикера Владимира Боброва.

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