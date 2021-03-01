Жители Красноуфимска попросили Евгения Куйвашева выбрать им мэра

По их мнению, юрист Михаил Конев подходит на данную кандидатуру. Отмечается, что подписи начали собираться после того, как депутаты местной думы поддержали другого кандидата — вице-мэра по социальной политике Юрия Ладейщикова. Сейчас его кандидатура считается основной.