Буцаев: РЭО объединит 10 тысяч волонтеров-экологов из 70 регионов России

За два первых месяца текущего года эковолонтеры движения «Делай!» провели около 100 мероприятий, направленных на сохранение природы и популяризацию экологического мышления. Данные мероприятия организованы 57 региональными отделениями и проходили в рамках программы развития экологического добровольчества ППК «РЭО».

Как пишет 360tv.ru, к концу 2022 года в планах у РЭО — объединить 10 тысяч волонтеров из 70 регионов России. Деятельность общественной организации эковолонтеров «Делай!» ведется в рамках программы по развитию экологического добровольчества РЭО. Ее ключевой задачей является развитие института добровольчества в государстве. Уже было проведено более 100 мероприятий, и ожидается, что к данному направлению развития отрасли обращения с ТКО присоединится еще больше людей. Об этом сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. В начале года активисты включились в эколого-просветительскую работу. Они провели экоуроки и лекции в школах Тульской области и в Дагестане. В Удмуртии параллельно реализуется проект по проведению уроков в режиме онлайн — в формате коротких видеолекций рассказывают про основы раздельного сбора отходов и ответственного потребления. В Омске провели экскурсию на пункт приема вторсырья. На Ямале в центре детского творчества была проведена познавательная экологическая игра на тему переработки отходов. На юге страны стартовали субботники. В Севастополе прошла «Добрая неделя». На ней, кроме просветительских мероприятий, провели субботники и собрали свыше 90 мешков с отходами, из которых 16 мешков со стеклом отправили на переработку. Также участники организации «Делай!» организовывают акции по сбору вторичного сырья на переработку. Они посещают зооприюты, в которых помогают животным, и принимают участие в общей федеральной повестке по экологическим и другим добровольческим проектам. Волонтеры помогают не только сохранять природу, но и поддерживают птиц зимой. Так, в Челябинске вместе с учащимися проводится подкормка птиц на территории национального парка «Таганай». При этом во многих регионах волонтеры, кроме своих внутренних мероприятий с подведением итогов и выстраиванием планов на будущее, принимают участие в общегородских и региональных встречах. Ранее в Екатеринбурге состоялась встреча руководителей добровольческих организаций с главой города Алексеем Орловым. Кроме этого, прошла итоговая коллегия Министерства природных ресурсов Удмуртии по итогам прошлого года. На ней присутствовали участники регионального отделения «Делай!».

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