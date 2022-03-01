Бывший глава «Тагилбанка» Алексей Чеканов избежал уголовной ответственности

Бывший глава «Тагилбанка» Алексей Чеканов избежал уголовной ответственности
Бывший глава «Тагилбанка» Алексей Чеканов избежал уголовной ответственности
Сегодня, 14:26ОбществоФото: 1MI

Экс-глава «Тагилбанка» оштрафован на 300 тысяч рублей

Суд назначил наказание бывшему главе разорившегося «Тагилбанка» Алексею Чеканову.

Ленинский суд Нижнего Тагила закончил рассмотрение дела обанкроченного «Тагилбанка». По итогу заседаний членам правления назначены различные штрафы.

Основной владелец финансового учреждения, экс-депутат палаты представителей Заксобрания Свердловской области Алексей Чеканов, в казну государства он заплатит 300 тысяч рублей. А бывший член правления Оксана Логинова — 400 тысяч рублей, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, члены правления «Тагилбанка» обвинялись в намеренном искажении финансовых документов, а Алексей Чеканов — в подстрекательстве к фальсификации отчетов. Максимально ему за это грозило лишение свободы сроком на 5 лет.

Центральный банк России в 2018 году лишил «Тагилбанк» лицензии, а в январе 2019-го вскрылась недостача в размере 10,5 миллионов рублей.

Осенью имущество банкрота, в том числе здания по адресу Ломоносова, 2а, хотели пустить с молотка, но торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

Алексей Чеканов с 2008 по 2011 года был депутатом палаты представителей Законодательного собрания. В 2008 году он избирался на пост Главы Нижнего Тагила от «Единой России», но победила Валентина Исаева.

Сюжеты:
ЕкатеринбургНижний Тагил
Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы