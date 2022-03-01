Нижний Тагил примет участие во Всероссийском туристическом конкурсе

Нижний Тагил примет участие во Всероссийском туристическом конкурсе
Нижний Тагил примет участие во Всероссийском туристическом конкурсе
Сегодня, 20:23ОбществоФото: Центр туризма Нижнего Тагила
Нижний Тагил примет участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов туристического кода центра города в 2022 году.

Прием предложений от тагильчан о границах, мероприятиях и функциях территории туристического центра города стартовал 28 февраля и продлится по 18 марта. Предложения по формированию проекта на участие в конкурсе принимаются на улице Пархоменко, 1А, в фойе второго подъезда, а также на официальном сайте «Центра развития туризма города Нижний Тагил» - там размещен бланк анкеты, в которой можно как проголосовать за предложенные варианты, так и предложить свои.

Итоги сбора предложений будут подведены общественной комиссией в рамках реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Контроль выполнения приема предложений и подведения итогов будет осуществлять замглавы Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов, сообщается в постановлении городской администрации.

Напомним, что в минувшем году тагильскому Центру развития туризма по инфраструктурной программе было выделено 345 млн рублей. С целью продвижения туризма в Нижнем Тагиле в 2021 было проведено 69 экскурсий, в том числе 35 на бесплатной основе, в них приняли участие более тысячи человек.

Также за прошлый год было заключено 15 соглашений о сотрудничестве и взаимодействии в сфере туризма с представителями индустрии. А по итогам 2021 года «Центр развития туризма» получил второе место в номинации «Лучший муниципальный информационный центр, как организатор туристических событий» в финале национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards.

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