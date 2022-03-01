Нижний Тагил примет участие во Всероссийском туристическом конкурсе

Прием предложений от тагильчан о границах, мероприятиях и функциях территории туристического центра города стартовал 28 февраля и продлится по 18 марта. Предложения по формированию проекта на участие в конкурсе принимаются на улице Пархоменко, 1А, в фойе второго подъезда, а также на официальном сайте «Центра развития туризма города Нижний Тагил» - там размещен бланк анкеты, в которой можно как проголосовать за предложенные варианты, так и предложить свои.