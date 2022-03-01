Премьеры зарубежных фильмов отменяют в Нижнем Тагиле

Премьеры зарубежных фильмов отменяют в Нижнем Тагиле
Премьеры зарубежных фильмов отменяют в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:34ОбществоФото: pixabay.com
Премьеры фильмов «Бэтмен», «Морбиус» и мультфильма «Я краснею» отменены в кинотеатрах «Родина» и «Россия» в Нижнем Тагиле.

Информацию о снятии фильмов с проката редакции TagilCity.ru подтвердили в самих кинотеатрах. В «Мягком кинотеатре» в ТЦ Депо сообщили, что точной информации об отмене пока нет, но появится в ближайшее время.

Те, кто уже успел купить билеты, могут вернуть деньги.

Заранее бронированные билеты можно вернуть, подойдя в кинотеатр. Деньги возвращаются сразу,пояснили TagilCity.ru в кинотеатре «Родина».

Причиной отмены стала приостановка фильмов в российском прокате компаниями Worner Bros., Sony Pictures и Walt Disney Company с 1 марта.

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