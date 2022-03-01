Премьеры зарубежных фильмов отменяют в Нижнем Тагиле

Информацию о снятии фильмов с проката редакции TagilCity.ru подтвердили в самих кинотеатрах. В «Мягком кинотеатре» в ТЦ Депо сообщили, что точной информации об отмене пока нет, но появится в ближайшее время.
Те, кто уже успел купить билеты, могут вернуть деньги.
Заранее бронированные билеты можно вернуть, подойдя в кинотеатр. Деньги возвращаются сразу,пояснили TagilCity.ru в кинотеатре «Родина».
Причиной отмены стала приостановка фильмов в российском прокате компаниями Worner Bros., Sony Pictures и Walt Disney Company с 1 марта.