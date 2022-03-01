Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях

С первого марта текущего года Сбербанк также предложил клиентам новые вклады в иностранной валюте. Так, максимальная ставка по промовкладу «Валютный Сохраняй» в американских долларах достигнет пяти процентов, в евро — трех с половиной процентов годовых. Что касается вклада «Валютный Управляй» — ставка по нему вырастет до трех процентов при хранении долларов и до двух — для евро, а также клиенты смогут не только пополнять счет вклада, но и снимать средства с сохранением неснижаемого порога.