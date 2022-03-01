Сбербанк повысил ставки по депозитам в рублях

По сообщению издания newsnn.ru, изменения коснутся трех рублевых вкладов: максимальная доходность по депозиту «СберВклад Прайм» повысится до восемнадцати процентов, по «СберВкладу» — до шестнадцати с половиной процентов, а по вкладу «Промо Управляй» — до шестнадцати процентов годовых.
С первого марта текущего года Сбербанк также предложил клиентам новые вклады в иностранной валюте. Так, максимальная ставка по промовкладу «Валютный Сохраняй» в американских долларах достигнет пяти процентов, в евро — трех с половиной процентов годовых. Что касается вклада «Валютный Управляй» — ставка по нему вырастет до трех процентов при хранении долларов и до двух — для евро, а также клиенты смогут не только пополнять счет вклада, но и снимать средства с сохранением неснижаемого порога.
Напомним, Сбербанк является одним из самых крупных российских банков, а также одним из ведущих глобальных финансовых институтов. На сегодняшний день доля финансовой организации во всем банковском секторе Российской Федерации составляет порядка третьей части. Решение повысить годовые ставки по депозитам обусловлено повышением ключевой ставки ЦБ РФ.