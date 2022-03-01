Связь для телефонов с российскими номерами заблокировали операторы на Украине

Связь для телефонов с российскими номерами заблокировали операторы на Украине
Связь для телефонов с российскими номерами заблокировали операторы на Украине
Сегодня, 08:56ОбществоФото: 1MI
Доступ телефонам с российскими номерами к своим сетям запретили украинские мобильные операторы.

Такое решение мотивировано тем, что связь является одним из ключевых элементов боевых действий, сообщила Госслужба специальной связи и защиты информации Украины в своем Telegram-канале, пишут РИА «Новости».

Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской республик. 24 февраля он объявил о начале спецоперации, направленной на демилитаризацию Украины. Военные действия продолжаются. 28 февраля состоялся первый этап переговоров делегаций обеих стран.

Сюжеты:
ДНР и ЛНР
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