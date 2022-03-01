Связь для телефонов с российскими номерами заблокировали операторы на Украине

Такое решение мотивировано тем, что связь является одним из ключевых элементов боевых действий, сообщила Госслужба специальной связи и защиты информации Украины в своем Telegram-канале, пишут РИА «Новости».
Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании суверенитета Донецкой и Луганской республик. 24 февраля он объявил о начале спецоперации, направленной на демилитаризацию Украины. Военные действия продолжаются. 28 февраля состоялся первый этап переговоров делегаций обеих стран.