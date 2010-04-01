Две автомашины в г. Нижний Тагил воры оставили без магнитол

Прибывший наряд никого не обнаружил у машины. Но, проверив несколько ближайших подъездов, милиционеры нашли 2-х парней. Преступников задержали. Украденная магнитола была там же. И также накануне в дежурную часть Тагилстроевского района позвонил мужчина и сообщил, что из его машины украли магнитолу и сотовый. Когда потерпевший писал заявление о краже, в отделение милиции доставили гражданина, который на улице продавал магнитолу. Мужчина узнал пропажу. А задержанный пояснил, что продать ее попросил знакомый, который, как выяснилось позже, и совершил кражу. При обыске у него нашли и похищенный мобильник.