Две автомашины в г. Нижний Тагил воры оставили без магнитол
1 апреля 2010, 16:53ОбществоArtem
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В 4 утра в милицию позвонил мужчина, который сообщил, что на его глазах два парня вскрывают ВАЗ 2106.
Прибывший наряд никого не обнаружил у машины. Но, проверив несколько ближайших подъездов, милиционеры нашли 2-х парней. Преступников задержали. Украденная магнитола была там же. И также накануне в дежурную часть Тагилстроевского района позвонил мужчина и сообщил, что из его машины украли магнитолу и сотовый. Когда потерпевший писал заявление о краже, в отделение милиции доставили гражданина, который на улице продавал магнитолу. Мужчина узнал пропажу. А задержанный пояснил, что продать ее попросил знакомый, который, как выяснилось позже, и совершил кражу. При обыске у него нашли и похищенный мобильник.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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