Главный пасхальный символ: красим яйца

И мытеперь дарим в Пасху красные яйца, исповедуя животворящую смерть иВоскресение Господа - два события, которые Пасха соединяет в себе.

Пасхальноеяйцо напоминает нам об одном из главных догматов веры и служит видимымзнаком блаженного воскресения мертвых, залог которого в Воскресении Иисуса Христа - Победителя смерти и ада.

Но еще задолго допоявления Христа древние народы считали яйцо прообразом Вселенной - изнего родился мир, окружающий человека. Древние греки, римляне, египтянеи многие другие народы относились к яйцу как к символу рождения. Уславянских народов, принявших христианство, яйцо ассоциировалось сплодородием земли, с весенним возрождением природы, пишет Blondenews.Обычай красить яйца также имеет древнюю историю. Считается, что онсвязан с именем римского императора Марка Аврелия (121-180 годы н.э.).В день, когда родился Марк Аврелий, одна из кур, принадлежавших егоматери, якобы снесла яйцо, помеченное красными точками. Счастливоепредзнаменование было истолковано как рождение будущего императора.

С224 года у римлян стало обычаем посылать в качестве поздравления другдругу окрашенные яйца. Христиане переняли этот обычай, вложив в негоиной смысл: красный цвет имеет особую силу, так как яйцо в пасхальныепраздники окрашено кровью Христа.

Согласнодругой легенде, после смерти Христа семь иудеев собрались на пир. Средиблюд были жареная курица и сваренные вкрутую яйца. Один изприсутствующих, вспомнив про казненного, сказал, что Иисус воскреснетна третий день. На что хозяин дома возразил: "Если курица на столеоживет, а яйца станут красными, тогда он воскреснет". И в тот же мигяйца изменили цвет, а курица ожила. С тех пор крашеное яйцо и сталосимволом Пасхи. Третья легенда утверждает, что первой начала окрашиватьяйца Дева Мария, чтобы развлечь младенца Иисуса.

Сначалапасхальные яйца были только красного цвета, потом их стали красить и вдругие цвета. Окрашенное в красный цвет яйцо называли "крашенка",расписное - "писанка", а деревянные яйца - "яйчата". Красное яйцознаменует для людей возрождение кровью Христовой. Другие цвета ирисунки, которыми разукрашивают яйца – это нововведение, которое такжевыражает радость величайшего праздника Воскресения Христова.

Внароде даже есть примета, что если умыться водой, в которую опускаликрашенку (расписное яйцо), то будешь здоровым и красивым. А если неспать в ночь перед Пасхой, то это предохраняет от болезней,обеспечивает счастливое замужество, богатый урожай, удачу в охоте.

Способы крашения яиц: Дляокраски яиц лучше всего использовать луковую шелуху, которую собираютзаранее. Это самый древний способ окрашивания яиц. В зависимости отцвета шелухи окраска яиц получается от светло-рыжей дотемно-коричневой. Если взять шелухи побольше и варить ее около получасадо того, как в отвар опустятся яйца, цвет их будет более насыщенным.

Ачтобы яйца получились "в крапинку", мокрые яйца обваливают в сухомрисе, заворачивают в марлю (концы марли надо плотно завязать ниткой,чтобы рис прилип к яйцу) и затем уже варят их в луковой шелухе обычнымспособом.

Оченькрасивыми получаются крашеные яйца, если их обмотать разноцветныминитками (лучше шелковыми), а затем отварить. Чтобы окрашенные яйцаблестели, их вытирают насухо и смазывают подсолнечным маслом. Яйцаможно окрасить и готовыми пищевыми красками, которые продаются вмагазинах перед Пасхой. Сейчас купить и различные наклейки дляукрашения яиц – не проблема. Но можно прибегнуть и к старинным способамокрашивания. Чтобы яйца при варке не лопнули, их надо около часаподержать в тепле или при комнатной температуре, при варке в воду можнодобавить столовую ложку соли.

Зеленыйцвет можно получить, если сварить яйца в настое молодой зелени озимыхвсходов или замороженного с осени шпината. Фиолетовый цвет мы получим,сварив яйца в настое цветков ольхи.

Красными будут яйца, еслиих сварить вместе со свеклой или корой вишни. Красный цвет - самыйраспространенный и традиционный для пасхальных яиц. Бронзовый цветяйцам даст кора дуба, а золотой - шафран или желтая резеда. Желтый цветможно получить, если отварить яйца в слабом отваре луковой шелухи или влистьях молодой березы.

Для разнообразия, окрасив яйца вкрасной краске, можно опустить их в желтую краску; и наоборот, окрасивяйца в желтой краске, опустить в красную. Яйца приобретут необычныйкрасивый оттенок.

На поверхность яйца можно также нанести любойрисунок. Для этого на окрашенную в темный цвет поверхность яйца острымпредметом, например, иголочкой, наносятся мелкие штрихи. Такие яйцатакже получаются очень красивыми.

"Крашенка" – это яйцо, окрашенное в один цвет.

"Крапанка" – это яйцо, на цветном фоне которого есть крапинки, пятнышки или полоски другого цвета.

"Писанка"– это яйцо, раскрашенное от руки сюжетными или орнаментальными узорами.Сейчас "писанки" создают, используя готовые наклейки. Но многие, следуяустановившимся традициям, приклеивают к крашеным яйцам трафареты,вырезанные из цветной бумаги, или используют красочные открытки. Длятого чтобы обклеить яйцо картинкой из открытки, открытку сначаласледует подержать некоторое время в горячей воде. Тогда можно аккуратноснять верхний слой открытки и приклеить его на яйцо. В качестве клеяможно использовать густой крахмальный клейстер.

Оченькрасивы так называемые "мозаичные яйца". Для того чтобы создать этукрасоту, нужно покрасить яйца в разные цвета. Несколько яиц оставитьнеокрашенными. Очистить яйца с трещинками, раздавить скорлупу и еекусочки приклеить на остальные окрашенные яйца. Например, желтый кусокскорлупы приклеить на красное яйцо, белый кусок – на зеленое и т.д.Можно при желании или умении создать мозаичные сюжеты. Разноцветныекусочки скорлупы можно приклеить на белые яйца. Приклеивать скорлупкиможно все тем же густым крахмальным клейстером.

Как можно нанести на яйца различные узоры: Длятого чтобы на яйцо нанести рисунок листьев или растений, его обвязываютдревесными листьями, стебельками петрушки или еловыми веточками. Затемяйцо заворачивают в марлю, обвязывают нитками и варят в отваре луковойшелухи 10-15 минут.

Старинный способ окрашивания яиц в красный цвет: Дляэтого потребуется 100 г сандала, 6,5 г квасцов, 50 г растительногомасла и, конечно же, куриные яйца. В кастрюлю средней величины всыпаютсандал, наливают холодной воды и оставляют до следующего дня. Потомставят на плиту, когда вода закипит, всыпают квасцы, размешивают,опускают яйца и держат на краю плиты, пока яйца не окрасятся. Затемставят на большой огонь, кипятят 10 минут, остужают, вынимают изкраски. После этого вытирают ваткой, смоченной подсолнечным маслом,вытирают насухо полотенцем и складывают на блюдо на салфетку. В одной итой же краске можно красить две-три перемены.

Еще старинный способ окрашивания пасхальных яиц - яйца, крашенные тканью:Потребуются лоскутки шелковой линяющей материи разных цветов, яйцакуриные, ветошь (в наше время ее может заменить марля), нитки. Лоскуткирасщипать, смешать, яйца хорошенько вымыть, вытереть дочиста, потомопять смочить, обернуть в шелк. Все это покрыть ветошью, обвязатьнитками, опустить в кастрюльку с теплой водой. С той минуты, какзакипят, варить 10 минут, вынуть, остудить, снять ветошь и шелк. Встарину из синей сахарной бумаги вырезали узорные кусочки и тоженакладывали их на яйца вместе с шелком перед окрашиванием.