Интернет-пользователи радуются в четыре раза чаще, чем грустят
1 апреля 2010, 16:27ОбществоArtem
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Смайлики, изображающие радость, встречаются в интернете в 4 раза чаще, чем грустные, отмечает РИА Новости.
По данным поисковой системы "Яндекс", в марте радостный смайл встречался во всемирной паутине три миллиарда раз, в то время как грустные - 700 миллионов. Смайл обозначающий равнодушие зафиксирован только 29 миллионов раз. По данным "Яндекса", в интернете смайлики того или иного вида можно встретить по крайней мере на каждом шестом сайте.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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