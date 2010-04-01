Интернет-пользователи радуются в четыре раза чаще, чем грустят

По данным поисковой системы "Яндекс", в марте радостный смайл встречался во всемирной паутине три миллиарда раз, в то время как грустные - 700 миллионов. Смайл обозначающий равнодушие зафиксирован только 29 миллионов раз. По данным "Яндекса", в интернете смайлики того или иного вида можно встретить по крайней мере на каждом шестом сайте.