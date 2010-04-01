Как красить яйца натуральными красителями

Светло-красный:свекла или черника

Оранжевый: лук

Светло-желтый: апельсины или лимоны, морковь.

Желтый: корни куркума

Светло-зелёный: листья шпината

Зелёный: зелёные яблоки

Синий: листья красной капусты

Бежевый или коричневый: кофе

Приготовление:

1. Положите яйца в кастрюлю, залейте их водой.

2. Добавьте чайную ложку уксуса.

3. Добавьте достаточно краски. Если яиц слишком много, они будутболее светлых оттенков.

4. Кипятите яйца 15 минут с красящими добавками.

5. Если хотите получить светлые тона, то сразу же выньте яйца изпосуды, а если - яркие, то поставьте яйца с краской на всю ночьв холодильник.

6. Если хотите, что бы получились блестящие яйца, опустите их вмасло и затем хорошенько протрите тканью.