Как красить яйца натуральными красителями
1 апреля 2010, 22:00ОбществоИрина Гольмгрейн
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Пасхальные яйца лучше всего красить натуральными красителями, особенно если у вас в доме дети. Из каких домашних продуктов можно приготоваить природные красители расскажет вам сайт TagilCity.ru
Светло-красный:свекла или черника
Оранжевый: лук
Светло-желтый: апельсины или лимоны, морковь.
Желтый: корни куркума
Светло-зелёный: листья шпината
Зелёный: зелёные яблоки
Синий: листья красной капусты
Бежевый или коричневый: кофе
Приготовление:
1. Положите яйца в кастрюлю, залейте их водой.
2. Добавьте чайную ложку уксуса.
3. Добавьте достаточно краски. Если яиц слишком много, они будутболее светлых оттенков.
4. Кипятите яйца 15 минут с красящими добавками.
5. Если хотите получить светлые тона, то сразу же выньте яйца изпосуды, а если - яркие, то поставьте яйца с краской на всю ночьв холодильник.
6. Если хотите, что бы получились блестящие яйца, опустите их вмасло и затем хорошенько протрите тканью.
Информация с http://www.cozy-corner.com/
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