«МОТИВу» — 14 лет

14-й год стал для «МОТИВа» временем активного роста количества подключившихся к сети сотовой связи. В мае 2009 года был зафиксирован полуторамиллионный абонент, а через 10 месяцев число клиентов сотовой связи «МОТИВ» увеличилось на 300 000 человек. Компания продолжает занимать уверенные позиции по динамике роста абонентской базы среди операторов сотовой связи Российской Федерации. По данным исследований J'son & Partners Consulting, за декабрь 2009, январь - февраль 2010 темпы прироста количества абонентов «МОТИВа» составили 6,5% – это третий результат среди всех российских сотовых компаний.

Стабильно высока разговорная активность абонентов «МОТИВа»: в среднем пользователь услуг связи местного оператора выговаривает около 500 минут в месяц, что в 2-2,5 раза превышает аналогичный показатель других операторов. За 2009 год среднее количество минут, выговариваемых абонентом «МОТИВа» в месяц, выросло, по сравнению с 2006 годом, на 70%, а по сравнению с 2004 годом – в 3,5 раза. С марта 2009 года по февраль 2010 пользователями было выговорено почти 9,5 миллиардов минут. За тот же период абоненты «МОТИВа» отправили больше 800 миллионов SMS-сообщений.

Поступательно увеличиваются темпы и объемы технического развития сети «МОТИВ». В минувшем году была модернизирована система связи, как следствие – увеличена прочность и ёмкость сети. С апреля 2009 по февраль 2010 связь «МОТИВ» появилась больше чем в 190 пунктах региона. С особой интенсивностью «МОТИВ» внедряет технологию передачи данных EDGE, обеспечивая необходимые абонентам скорость и качество мобильного Интернета. Сегодня скоростной доступ к ресурсам Глобальной сети по технологии EDGE доступен жителям 60% населённых пунктов Свердловской области, охваченных связью «МОТИВ». За год число пользователей сотовым Интернет-трафиком «МОТИВ» увеличилось более чем на 18,5%.

Согласно исследованиям компании «ИНФОРМ-S», проведенным в конце 2009 года, местный оператор лидирует по показателю «предпочтительная марка». Больше 20% пользователей других сотовых сетей Свердловской области предпочтут обслуживаться в «МОТИВе», если встанет вопрос о смене оператора. Компания находится среди лидеров и по показателю спонтанной известности: более 82% абонентов разных мобильных операторов называют бренд «МОТИВ», отвечая на вопрос «Какие операторы сотовой связи Свердловской области вам известны?»

Нестабильное для экономики страны время не отразилось на качестве и количестве запущенных в коммерческую эксплуатацию новых продуктов компании «МОТИВ». С апреля 2009 по март 2010 абонентам местного оператора стал доступен ряд значимых и особенно актуальных в этот период тарифов и услуг. Среди них – хит продаж тариф «По РУБЛЮ» и линейка «Тарифища», создающая настроение услуга «АнтиПЫП» и уникальный «Мобильный Статус», опция «Выручай!», дополнившая пакет услуг «Мобильный Спецназ», и Интернет-комплект «ДеWWWайс» с USB-модемом, а также удобный для корпоративных клиентов тариф «Линия бизнеса».