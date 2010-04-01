Нижний Тагил может стать особой экономической зоной уже в этом году

Губернатор Александр Мишарин заявил, что правительство области уже направило заявку в Правительство России для одобрения концепции особых экономических зон в Кольцово и Нижнем Тагиле, в рамках программы поддержки моногородов: «В этом году доведем работу до конца», – заявил глава региона, которого цитирует УралПолитРу.