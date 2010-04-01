Нижний Тагил может стать особой экономической зоной уже в этом году
1 апреля 2010, 17:09ОбществоArtem
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Кроме того, такой же статус может получить аэропорт Кольцово.
Губернатор Александр Мишарин заявил, что правительство области уже направило заявку в Правительство России для одобрения концепции особых экономических зон в Кольцово и Нижнем Тагиле, в рамках программы поддержки моногородов: «В этом году доведем работу до конца», – заявил глава региона, которого цитирует УралПолитРу.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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