НТМК готов сотрудничать с корпорацией «Урал Промышленный –Урал Полярный»

Об этом сегодня в ходе пресс-конференции заявил вице-президент Evraz, руководитель дивизиона «Урал» Дмитрий Сотников. По его словам, НТМК может выступить поставщиком рельсов, скреплений, строительного профиля и щебня. Дмитрий Сотников отметил, что качество рельсов нижнетагильского меткомбината постоянно улучшается, железнодорожная продукция НТМК имеет сильные позиции на рынке, поэтому конкуренцию в этой области выдержит. Кроме того, по словам менеджера Евраза, в прошлом году было сертифицировано колесо с повышенной твердостью, а значит, более высокими износостойкими показателями. Сейчас необходимо сертифицировать продукцию НТМК для зарубежных потребителей. В этом году планируются пробные поставки на рынки Италии, США, Таиланда, Индии и других. А от РЖД поступил заказ на производство колес для скоростного поезда «Сапсан», отмечает УралПолитРу.