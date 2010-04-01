Прокуратура г. Нижний Тагил требует ликвидировать незаконную автостоянку

В ходе проверки установлено, что ЧОП организовало на охраняемой территории несанкционированную автомобильную стоянку. Организация автостоянки противоречит целевому назначению земельного участка и нарушает права жителей близлежащих домов. Теперь проводится проверка по факту незаконной предпринимательской деятельности охранного предприятия.