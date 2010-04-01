Прокуратура г. Нижний Тагил требует ликвидировать незаконную автостоянку
1 апреля 2010, 17:01ОбществоArtem
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Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, проведена проверка по обращению жителя г. Нижний Тагил по факту организации незаконной автостоянки, расположенной у Воентрога ул.Первомайская.
В ходе проверки установлено, что ЧОП организовало на охраняемой территории несанкционированную автомобильную стоянку. Организация автостоянки противоречит целевому назначению земельного участка и нарушает права жителей близлежащих домов. Теперь проводится проверка по факту незаконной предпринимательской деятельности охранного предприятия.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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