Сегодня в г. Нижний Тагил первый День защиты окружающей среды

За это время будет проведена санитарная очистка территории города, парков и скверов, ликвидация несанкционированных свалок, создание зеленых уголков природы, выявление нарушителей природоохранного законодательства, просветительская и эколого-воспитательная работа. Принять участие в Днях защиты окружающей среды могут все желающие, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета.