Сегодня в г. Нижний Тагил первый День защиты окружающей среды
1 апреля 2010, 16:48ОбществоArtem
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Продлятся они до конца октября.
За это время будет проведена санитарная очистка территории города, парков и скверов, ликвидация несанкционированных свалок, создание зеленых уголков природы, выявление нарушителей природоохранного законодательства, просветительская и эколого-воспитательная работа. Принять участие в Днях защиты окружающей среды могут все желающие, сообщает информационно-аналитическое управление муниципалитета.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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