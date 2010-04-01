Угонов машин в г. Нижний Тагил стало в 2 раза меньше. Но расслабляться не стоит

По данным ГИБДД, по-прежнему самые популярные у угонщиков все модели ВАЗа. Больше половины автомобилей похищены ночью с неохраняемых стоянок и ГСК. Как рассказала нам старший инспектор отделения пропаганды нижнетагильской ГИБДД Наталья Никишина, более 80% угнанных автомобилей не оборудованы сигнализацией. А те противоугонные системы, которые устанавливает на авто изготовитель, способны противостоять профессиональным взломщикам не боле 2-3 минут.

Между тем, по мнению инспекторов ГИБДД, основная часть ответственности за сохранность машины лежит на её владельце. Именно он должен обеспечить надёжную защиту автомобиля. Так авто без сигнализации не стоит оставлять без присмотра. А установленную электронную систему стоит дополнить механической блокировкой. Сделайте автомобиль максимально узнаваемым среди его «собратьев». В этом помогут антенны и молдинги. Используйте для крепления колёс специальные болты и гайки, чтобы затруднить снятие. Машину паркуйте на охраняемую стоянку, не оставляйте в салоне личные вещи. Паркуйтесь вплотную к стене или ближе к другому автомобилю, чтобы затруднить доступ в салон.