Уральские предприниматели получили 100 миллионов рублей микрозаймов
1 апреля 2010, 16:43ОбществоArtem
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Предприниматели Свердловской области в 2009 году по системе микрокредитования получили 101 миллион рублей микрозаймов.
Об этом пишет Интерфакс-Урал со ссылкой на комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской области. Всего было выдано более 3-х тысяч займов. Для банка рентабельность микрокредита несоизмерима с трудозатратами на его выдачу. Поэтому комитет взял на себя работу с этой группой предпринимателей, у которых фактически нет других источников средств на становление и развитие бизнеса. При этом рискованность сделки в конечном итоге оправдывается крайне высокой мотивацией заемщиков, отмечает председатель комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Евгений Копелян.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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