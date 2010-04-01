Уральские предприниматели получили 100 миллионов рублей микрозаймов

Об этом пишет Интерфакс-Урал со ссылкой на комитет по развитию малого и среднего предпринимательства Свердловской области. Всего было выдано более 3-х тысяч займов. Для банка рентабельность микрокредита несоизмерима с трудозатратами на его выдачу. Поэтому комитет взял на себя работу с этой группой предпринимателей, у которых фактически нет других источников средств на становление и развитие бизнеса. При этом рискованность сделки в конечном итоге оправдывается крайне высокой мотивацией заемщиков, отмечает председатель комитета по развитию малого и среднего предпринимательства Евгений Копелян.