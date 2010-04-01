В Рунете открылась социальная сеть для нелюдей
1 апреля 2010, 16:32ОбществоArtem
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Сеть Nuara.ru, ориентирована в первую очередь на вампиров. Об этом сообщается в пресс-релизе создателей соцсети, передаёт Накануне.Ру.
Потенциальными пользователями ресурса станут рунетчики, считающие себя жителями параллельных миров. На главной странице уточняется, что речь, помимо вампиров, идет о шишигах, оборотнях, обормотцах и других нелюдях. По полнолуниям пользователям социальной сети обещан шабаш. В будущем пользователей предполагается привлекать нестандартными методами, в том числе с помощью выдачи свидетельств о пользовании земельными наделами в параллельном мире. Сеть Nuara.ru является частью петербургского проекта "Мультер", создатели которого с 2003 года описывают несколько "частных вселенных".
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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