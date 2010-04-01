Ветераны из г. Нижний Тагил получат деньги к Дню Победы

Как отмечают в нижнетагильском управлении Пенсионного Фонда, единовременные выплаты в апреле получат более 13 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны из Нижнего Тагила и Пригорода. Сумма выплат разная. Кому-то причитается 1 тысяча рублей, кому-то – 5 тысяч.