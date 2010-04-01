Ветераны из г. Нижний Тагил получат деньги к Дню Победы
1 апреля 2010, 17:06ОбществоArtem
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Тагильские ветераны получат денежные подарки от государства в связи с 65-тилетнием победы.
Как отмечают в нижнетагильском управлении Пенсионного Фонда, единовременные выплаты в апреле получат более 13 тысяч ветеранов Великой Отечественной войны из Нижнего Тагила и Пригорода. Сумма выплат разная. Кому-то причитается 1 тысяча рублей, кому-то – 5 тысяч.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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