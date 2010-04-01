Закон о нарушении тишины хотят ужесточить
1 апреля 2010, 16:40ОбществоArtem
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Свердловские депутаты предлагают ужесточить ответственность за нарушение тишины и покоя горожан в общественных местах.
Как пишет АПИ, со ссылкой на депутата Палаты Представителей Законодательного собрания Игоря Ковпака, сегодня к ответственности привлекают только людей, нарушающих тишину в жилых домах. Депутаты же предлагают наказывать за шум в больницах, санаториях, гостиницах и в подъездах. Планируется создать рабочую группу для детальной проработки всех положений нового закона.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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