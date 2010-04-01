Закон о нарушении тишины хотят ужесточить

Как пишет АПИ, со ссылкой на депутата Палаты Представителей Законодательного собрания Игоря Ковпака, сегодня к ответственности привлекают только людей, нарушающих тишину в жилых домах. Депутаты же предлагают наказывать за шум в больницах, санаториях, гостиницах и в подъездах. Планируется создать рабочую группу для детальной проработки всех положений нового закона.