АвтоВАЗ отобрал домен лада.рф у Петербургского мельничного комбината

Стоит отметить, что ПМК зарегистрировал товарный знак «Лада» по классу муки и круп еще в 2002 году. Представители АвтоВАЗа связались с ПМК, а когда стало ясно, что прийти к соглашению сторонам не удастся, обратился в палату по патентным спорам Роспатента. В палате приняли сторону АвтоВАЗа: за три года владения доменом лада.рф Петербургский мельничный комбинат так им и не воспользовался, сайт по данному адресу открыт не был. Вдобавок юристы комбината не сумели доказать использование товарного знака. В связи с этим по решению палаты по патентным спорам Роспатента право пользования доменом лада.рф было передано АвтоВАЗу.